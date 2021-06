Liam Payne: “Sono malato”/ L’ex One Direction: “Sono state settimane brutte…”

Liam Payne, ex componente degli One Direction, confessa ai fans la situazione difficile che sta vivendo. Attraverso un video pubblicato su You Tube, il cantante svela di non stare bene non aggiungendo dettagli sulla malattia. “(Sono) state settimane molto strane e molto brutte – molta tosse – capisco chiunque sia malato in questo momento. Quando non posso allenarmi poi divento un pazzo depresso”, ha raccontato Liam Payne in circa 16 minuti di video. Una vera e propria confessione quella del cantante che, con le sue parole, ha allarmato i fans, preoccupati per le sue condizioni. Amatissimo dai fans esattamente come gli ex One Direction, Liam non ha svelato altri dettagli. La notizia ha così fatto il giro del mondo scatenando la preoccupazione delle fans che, anche dopo lo scioglimenti del gruppo, continuano a seguire tutti.

Liam Payne malati: ecco come sta

Come sta oggi Liam Payne? Le condizioni dell’ex One Direction starebbero migliorando, ma i fans sono comunque preoccupati. Liam Payne, nel frattempo, si è dedicato al figlio Bear, nato dalla sua storia d’amore, oggi finita, con Cheryl. “Come papà, cerco di spronarlo sempre di più. A volte è difficile capire il giusto equilibrio… Sua madre è abbastanza brava in questo però, a essere onesti”, ha fatto sapere Liam. I fans degli One Direction che continuano ad essere tantissimi nel mondo aspettano di conoscere nuovi dettagli sulla salute di Liam Payne il quale, dopo aver informato i fans su quelle che sono state le sue ultime settimane, si è mostrato sorridente e sereno. Nei prossimi giorni arriverà un nuovo video?

