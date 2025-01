Uomini e Donne, prime esterne per Gianmarco Steri con Liane, Ambra e Rachele

Sta entrando nel vivo il Trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne e stando alla mole di richieste e di corteggiatrici sembra proprio che il giovane romano sia ambitissimo, più di 8000 candidature e ben 100 ragazze in studio solo per conoscere lui. E nel frattempo dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre chi sono le prime corteggiatrici di Gianmarco Steri che hanno già catturato la sua attenzione. Negli ultimi due giorni si sono svolte le registrazioni delle prossime puntate ed è emerso qualche dettaglio in più.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, infatti, Gianmarco Steri è uscito in esterna con due ragazze, una bionda di nome Liane Arias e una mora di nome Ambra Estefi. Le esterne sono andate entrambe bene anche se sono state solo conoscitive. Il tronista ha rivelato di essere attratto maggiormente da Liane e poi si è sbilanciato ulteriormente rivelando che cosa cerca in una donna. Non ha dei canoni estetici precisi ma cerca una ragazza che abbia qualcosa che lo colpisca. Nel frattempo tra le corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si è fatta notare anche un’altra ragazza Rachele mentre ieri è rimasto colpito da Angelica. Tuttavia siamo solo all’inizio e la strada è lunga.

Liane Arias, Ambra Estefi e Rachele: chi sono le corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Pochi invece sono i cenni biografici sulle prime corteggiatrici di Gianmarco Steri di Uomini e Donne, spulciando sui profili social di Ambra Estefi si scopre che è giovanissima, ha origini albanesi ed ha viaggiato molto. Quasi nulla si sa anche dell’altra corteggiatrice Liane Arias, il suo profilo Instagram è privato, anche lei è giovanissima in quanto ha 22 anni ed è di Roma proprio come il tronista che nel frattempo, stando alle anticipazioni Uomini e Donne ha conosciuto altre ragazze, alcune l’hanno colpito mentre altre ha dovuto escluderle.