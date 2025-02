Liane Arias, chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? “Studio e lavoro”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ampio spazio ha avuto il trono di Gianmarco Steri. Il tronista sta iniziando a conoscere le prime ragazze ed ha fatto la sua prima esterna con Liane Arias, chi è? La giovane corteggiatrice ha 22 anni, è nata e cresciuta a Roma ma la madre è di origine francese mentre il padre è sudamericano. Gianmarco sin da subito ha confessato di avere un interesse nei suoi confronti ed è stato proprio con lei che ha scelto di fare il primo ballo.

Liane Arias, chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Qualche informazione in più sulla sua personalità l’ha fornita la stessa Liane durante il video di presentazione. Innanzitutto ha spiegato di essere sia una studentessa che lavoratrice, frequenta all’università scienze farmaceutiche applicate e nella vita sogna di fare la nutrizionista. Sempre durante il video di presentazione ha anche rivelato perché ha scelto di venire a corteggiare Gianmarco Steri: “Sembri una bellissima persona e vorrei conoscerti.” Nella scorsa puntata la ragazza è apparsa visibilmente emozionata.

Uomini e Donne, prima esterna di Gianmarco Steri e Liane Arias: cos’è successo

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, invece, è andata in onda la prima esterna tra Gianmarco Steri e Liane Arias a Uomini e Donne. Il corteggiatore non ha mai nascosto di essere rimasto colpito dalla corteggiatrice non solo per la sua bellezza ma anche per i suoi modi ed i suoi atteggiamenti. L’esterna è andata bene ed entrambi l’hanno definita piacevole anche se è ancora presto per definirla una vera e propria storia.