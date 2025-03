Tutto su Liane Arias, la corteggiatrice eliminata da Gianmarco Steri

Liane Arias è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri. La 22enne romana, studentessa di Scienze Farmaceutiche Applicate, con l’obiettivo di diventare nutrizionista, è stata tra le prime corteggiatrici, tra le tante che hanno chiamato la redazione, a conoscere Gianmarco. Durante il primo incontro, il tronista ha subito ammesso di essere interessato a lei al punto da averla scelta anche per ballare in studio.

“Ho 22 anni e vengo da Roma, dai Castelli Romani. Nella vita studio e lavoro. Sono al terzo anno di Scienze Farmaceutiche Applicate e voglio fare la nutrizionista. Ho tre nazionalità perché mia madre è italo-francese e mio padre è sudamericano. Poi ho visto che tu sei della Lazio, ma io non tifo, quindi stiamo a posto! Sembri una bravissima persona e vorrei conoscerti“, ha detto Liane presentandosi a Gianmarco che, come tronista, si è ritrovato di fronte decine di ragazze pronte a corteggiarlo.

Gianmarco Steri e la scelta di eliminare Liane Arias

Liane Arias è stata tra le prime corteggiatrice ad uscire in esterna con Gianmarco Steri. L’arrivo, però, di Cristina e Francesca con la quale c’è stato il primo bacio, ha fatto cambiare le priorità del tronista che, frequentando altre ragazze, ha capito di non provare un interesse così forte per Liane.

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 marzo 2025, dopo aver parlato con Francesca del bacio e aver avuto uno scontro con Cristina di cui considera costruite alcune reazioni, Gianmarco annuncia l’intenzione di voler eliminare Liane provando per lei un interesse puramente estetico. Una decisione spiazzante quella del tronista che, finora, aveva dimostrato di considerare Liane tra le sue preferite. All’interesse estetico, però, non è seguito anche quello caratteriale e mentale.

