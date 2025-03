Liane Arias è stata una delle protagoniste della prima parte del trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Chi ha seguito il suo percorso finora, sa che per lui hanno chiamato migliaia di ragazze, motivo per il quale è stata necessaria una selezione nella selezione, fatta in studio dallo stesso tronista. Liane è stata una delle poche ragazze scelte da Gianmarco: colpito dalla sua bellezza, il tronista ha deciso di approfondire la conoscenza, portandola in esterna.

Dopo un buon inizio, le cose tra i due sono cambiate: Gianmarco ha preferito proseguire il trono di Uomini e Donne conoscendo le corteggiatrici Francesca, Cristina e Nadia, eliminando dunque Liane. A pochi giorni da questa decisione, la ragazza ha rilasciato un’intervista a LolloMagazine, ammettendo di non provare rabbia nei confronti di Gianmarco, anche se ha chiesto a lui un confronto che non è mai arrivato.

Le prime parole di Liane Arias su Gianmarco Steri dopo l’eliminazione a Uomini e Donne

“Credo di non essere stata capita fino in fondo.” ha spiegato Liane nel corso dell’intervista, ammettendo comunque di aver capito il gesto di Gianmarco Steri: “Io non sono arrabbiata se Gianmarco ha deciso di intraprendere un altro percorso con altre persone, la vita è fatta di scelte e va bene così. Credo nel destino“. Liane si è tuttavia detta dispiaciuta del fatto di aver chiesto un confronto col tronista più volte che, tuttavia, non è arrivato. Intanto, il percorso di Gianmarco a Uomini e Donne prosegue con grandi novità. Nel corso dell’ultima registrazione, il tronista ha fatto due esterne, una delle quali con Cristina, corteggiatrice con la quale è scattato un bacio che ha scatenato in studio uscite di scena e accuse al tronista.