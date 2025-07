MEZZO ANNO DI PRESIDENZA (CRISTIANA) IN LIBANO: COME STA ANDANDO E QUALI PROBLEMI

Ogni volta che si sente di un attacco israeliano a Gaza, di una guerriglia in Cisgiordania, o ancora delle mire degli alleati iraniani con Hamas contro lo Stato di Israele, assieme alla Giordania (che ha però una guida comunque arabo-musulmana seppur moderata) vi è un unico altro Paese che viene sempre citato e che si trova nel mezzo dello scacchiere mondiale più incendiario. È il Libano del Presidente Joseph Aoun, da sei mesi alla guida del piccolo Stato nel mezzo del Medio Oriente, con un ruolo strategico e diplomatico di grande valore, specie da quando è stata in parte sconfitta la milizia terrorista di Hezbollah.

Arcivescovo Mourad: “Gesù vuole che la Chiesa rimanga in Siria”/ “Ma questo Paese è finito”

Il colpo di mano dello Stato Ebraico che ha di fatto decapitato la sigla alleata di Hamas negli scontri avvenuti tra fine 2024 e inizio 2025 in Libano (con prima la morte dello storico leader islamista Nasrallah), ha in qualche modo aiutato al Governo di Aoun di farsi strada nei rapporti diplomatici con la “nuova” Siria, con i rappresentanti di Teheran, con la Giordania e i Paesi del Golfo, così come con l’Autorità Palestinese.

"Israele ha usato spiriti soprannaturali e occulto contro Iran"/ La teoria di un funzionario di Teheran

L’obiettivo è sempre lo stesso, portare pace e stabilità in una terra devastata da quasi un secolo di guerre e lotte intestine. In tal senso – e forse non tutti lo sanno – la Presidenza del Libano per costituzione deve andare ad un cristiano maronita, una vera anomalia in un contesto regionale dove la presenza dei cristiani è ridotta al lumicino (come dimostra la protesta giunta ieri con Pizzaballa e i capi delle Chiese in Medio Oriente dopo l’ennesimo attacco dei coloni israeliani al villaggio di Taybeh nella West Bank).

Pizzaballa nel villaggio cristiano attaccato dai coloni in Cisgiordania/ “Qui l'unico ‘diritto’ è la forza”

Sei mesi fa, era il 9 gennaio 2025, con la vittoria al secondo turno delle Elezioni Parlamentari, l’ex comandante militare cristiano è stato eletto alla guida del Libano in un momento delicatissimo e quando ancora imperversavano le milizie di Hezbollah contro Israele. Molti cristiani vedevano in Aoun una vera svolta politica ma anche sociale, con la necessità ribadita di arrivare al disarmo completo dei palestinesi islamisti radicali, così come l’affrontare la crisi dei rifugiati in arrivo da Gaza. Fino ad ora – come rilevano alcuni protagonisti della vita civile libanese all’agenzia cattolica CNA – il bilancio è tutto sommato positivo, con alcune riserve e molti punti aperti.

AOUN IN LIBANO, UNA PICCOLA “LUCE” NELL’INFERNO CON ENORMI MARGINI MIGLIORATIVI

C0è infatti chi ritiene che Aoun da presidente del Libano stia comunque cercando di mantenere le promesse elettorali, dialogando con tutti i leader dell’area e ottenendo l’appoggio degli alleati in Occidente che spingono affinché venga instaurata una possibile pacificazione in tutto il Medio Oriente. Proveniente da un villaggio cristiano massacrato negli anni dai palestinesi miliziani, il tema del disarmo dei campi è uno dei punti di orza del programma di Aoun e su questa falsa riga dopo 6 mesi qualcosa è stato fatto, anche con “l’aiuto” di Israele che ha pensato a decimare i responsabili di Hezbollah.

Ha mantenuto e riallacciato rapporti con i Paesi arabi, oltre che con l’Occidente ed è riuscito a mantenere l’impegno di convocare elezioni municipali nei tempi previsti: su armi e sistema economico però la strada sembra ancora lunga, specie per ottenere un «monopolio statale sulle armi», racconta alla CNA uno studente libanese che frequenta la “Sciences Po” di Parigi, Mark Elian. Non solo, occorre mettere a punto il ritiro completo delle truppe israeliane dal sud del Libano, visto che negli anni lì si erano insediati i nascondigli di Hezbollah da cui poi sono scattati gli attacchi anti-ebrei e dove dunque si mantiene grossa diffidenza per il controllo delle autorità libanese nell’area.

In tandem con il Premier nominato Nawaf Salam, Aoun è riuscito a smantellare fino ad oggi oltre 500 postazioni militari e depositi di armi controllati da anni da Hezbollah, non solo nell’area meridionale del Paese: serve però fare molto di più come sottolineano diversi think thank di Beirut che vedono nell’azione del presidente maronita una buona diplomazia ma anche un eccessivo cauto agire. Va anche detto che nel momento di massima tensione in Medio Oriente, con tutti i tetti di guerra accesi e in contemporanea, non è affatto facile riuscire a ricostruire un Paese unendo realpolitik e azioni legittime.

Le milizie palestinesi in Libano da oltre 40 anni spargono sangue e caos, e la minaccia ancora non sembra del tutto conclusa tanto che gli appelli della popolazione cristiana (e in generale libanese) è per il disarmo completo di tali minacce. La recente visita di Abu Mazen presso Aoun ha concluso un accordo per liberare quantomeno i campi dalla presenza delle armi, anche se l’applicazione di tale decisione è tutt’altro che completa al 100%.

«Il controllo di quei campi sul piano della sicurezza, almeno gradualmente», spiega l’avvocato libanese Joy Lahoud alla CNA. Molti poi attendono nei prossimi anni una vera riforma costituzionale che porti il lIbano verso la svolta federale, contro invece il governo centralizzato che nei decenni spesso si è tramutato in un regime totalitario e tutt’altro che liberale.

L’occasione con il cristiano Aoun è da cogliere dunque subito, con il sacerdote libanese Padre Dany Dergham che vede un piccolo ma comunque presente “lume” di speranza per una guida figlia della Chiesa maronita, legato al Patriarca, di recente anche in visita a Papa Leone XIV e che «non si vergogna della propria fede in un mondo arabo dove il messaggio di Gesù è molto complicato ad oggi poterlo diffondere».