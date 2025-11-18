Libano: Israele minaccia una guerra se Hezbollah non disarma, ma non assicura che si ritirerà. E gli Usa lo appoggiano. Per ora li ha fermati solo il Papa

Israele alza un muro al confine con il Libano, prendendosi anche una parte di territorio non suo. Non solo, minaccia di intervenire pesantemente per disarmare Hezbollah, se non riuscirà a farlo l’esercito libanese. Per questo da tempo ormai diversi analisti temono che il Paese torni ad essere teatro di operazioni militari, più intense di quelle che comunque hanno caratterizzato questo anno di cessate il fuoco, durante il quale l’IDF si è resa protagonista di migliaia di violazioni dell’accordo.

A fermare gli israeliani, racconta Camille Eid, giornalista libanese residente in Italia, collaboratore di Avvenire, per ora sarebbe solo il prossimo arrivo del Papa. La scadenza per il disarmo di Hezbollah doveva essere a fine novembre, proprio nei giorni della visita di Leone XIV, che inizierà il 30, invece è stata procrastinata. L’accordo per far deporre le armi, però, ha molti lati oscuri, sia da parte americana che israeliana.

Israele sta erigendo un muro al confine con il Libano: è il simbolo dello stato dei rapporti fra i due Paesi?

Il Libano lo ha contestato subito, anche perché non segue neanche la linea blu. C’era una linea di confine internazionale stabilita negli anni 20 del Novecento, in base ad accordi tra i mandatari francesi e britannici che hanno danneggiato il Libano, perché alcuni paesi storicamente libanesi sono finiti nel mandato britannico della Palestina. Quando poi Israele si è ritirato nel 2000, l’ONU ha tracciato un nuovo confine chiamato linea blu. E anche allora i libanesi avevano protestato, indicando 13 punti in cui la linea scorreva all’interno del territorio libanese. Adesso, in più, c’è questo muro che corre all’interno della linea blu, prendendosi un’altra parte di territorio.

Che conseguenze può avere la sua costruzione?

Ne sono stati costruiti solo 200 metri, però è indicativo di una mentalità. In un certo senso, così almeno Israele riconosce un confine. È l’unico Stato al mondo che non ha dichiarato le sue frontiere, in qualche modo è uno Stato espansionista, ha sempre in mente di allargarsi.

Israele ha appena ucciso un capo di Hezbollah e in questi giorni da più parti si è parlato di un possibile attacco imminente in grande stile dell’IDF. Si torna alla guerra?

In quasi un anno di cessate il fuoco ci sono stati 317 morti e secondo i dati ONU un terzo di loro sono civili. Secondo un giornale libanese, al 3 novembre le violazioni della tregua sono state più di 4.500, di tutti i tipi. Adesso c’è un battage mediatico che insiste sul fatto che Israele è ormai deciso a una nuova operazione militare. Fino a qualche mese fa gli israeliani dicevano che Hezbollah è stato sconfitto, da un mese e mezzo, invece, dicono che si sta riarmando e che quest’anno ha ricevuto un miliardo di dollari. A Channel 13 un analista militare, Alon Ben-David, diceva che Israele, prima di chiudere il conto con l’Iran, deve farlo con Hezbollah.

Quali sono le ipotesi sull’azione militare?

Si parla di alcuni giorni di battaglia intensa, di colpire il centro nevralgico di Hezbollah a Beirut o altrove, di assassinare il segretario generale del partito sciita, Naim Qassem. Inizialmente la scadenza sul disarmo di Hezbollah era la fine di novembre, ma il 30 arriverà il Papa e ora sarebbe stata spostata non oltre fine anno. Se il governo libanese, come stabilito dallo stesso esecutivo, non riuscirà a disarmare l’organizzazione ci penserà l’IDF.

Intanto gli USA hanno nominato un nuovo ambasciatore: come va interpretata questa mossa?

Michel Issa, il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti, è originario del Libano, ma è considerato un falco anti-Hezbollah, capace di dichiarazioni più pesanti di quelle di Trump. In Libano è arrivata anche una delegazione del Tesoro americano che ha imposto in poche ore alla Banca centrale libanese di dare disposizione agli uffici di segnalare tutte le operazioni dai mille dollari in su, accompagnando i trasferimenti con moduli molto particolareggiati che chiedono provenienza e destinazione dei soldi. Un modo per bloccare i fondi proprio di Hezbollah.

Ma Hezbollah che strategia sta adottando?

Al suo interno riceve critiche, viene accusato di incassare le iniziative israeliane senza rispondere militarmente. Ha scelto un profilo basso per vedere se la diplomazia riuscirà a liberare i territori occupati da Israele, che anche dopo il cessate il fuoco è entrato in diverse località del Sud, ma non può tenere questa linea troppo a lungo.

Ma il Partito di Dio si sta riarmando o no?

Pare che a sud del Litani le armi siano state consegnate quasi tutte: già alcuni mesi fa si parlava di 500 fra depositi e nascondigli passati all’esercito libanese, che secondo gli accordi deve distruggere le armi. Le armi ai soldati libanesi le danno gli americani, con la consegna però di non poterle usare contro gli amici degli Stati Uniti, sottintendendo, senza citarlo, Israele.

Non ci sono dati ufficiali sulla situazione del disarmo?

L’ultimo rapporto presentato dall’esercito libanese dice che a inizio novembre l’85% delle armi a sud del fiume Litani è stato consegnato, il 15% manca all’appello perché gli israeliani sono ancora stanziati in certe zone e intralciano con la loro presenza le operazioni. A Nord del fiume la questione cambia. Hezbollah vuole sfruttare la riconsegna per ottenere in cambio qualcosa. L’accordo che propongono gli americani, infatti, è più o meno del tipo: consegnate le armi e poi si vedrà se Israele si ritira. Il problema sta anche nel fatto che chi deve fare da garante, in primis gli USA, insieme alla Francia, in realtà non fa niente.

La visita del Papa potrebbe aiutare a sbloccare la situazione?

Vediamo. Qualcuno voleva che Leone XIV si recasse anche al Sud, ma andrà a Beirut e al santuario di San Charbel, a nord di Byblos. La visita dimostra che nel mondo solo la Santa Sede sta a fianco del Libano. Quando il mese scorso il re giordano Abdallah è andato in Vaticano, la moglie Rania ha chiesto al Papa se era sicuro andare in Libano di questi tempi e il pontefice ha risposto: “I will go”. Seguendo le orme di Giovanni Paolo II non ha badato a considerazioni di questo tipo. È come se dicesse che il Libano è sotto la sua tutela e che non bisogna azzardarsi a scomporre il mosaico che lo compone. Potrebbe ricordare le parole di Papa Wojtyła sul Libano come modello di convivenza.

(Paolo Rossetti)

