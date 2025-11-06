Hezbollah respinge la trattativa di disarmo proposta dal governo e avverte: "Nessun accordo con Israele o riprenderemo la lotta armata"

Libano, nuovo avvertimento da Hezbollah al governo in vista di una trattativa per il disarmo con Israele, in una lettera inviata al presidente Joseph Aoun, al primo ministro Nawaf Salam e al capo del parlamento Nabih Berri, i funzionari del gruppo hanno esortato le autorità a non intraprendere i colloqui che hanno definito “un ricatto aggressivo” che non è negli interessi del paese che in questo momento dovrebbe soltanto pensare al mantenimento dello stato di cessate il fuoco già esistente.

Accusando l’esercito israeliano di ripetute violazioni per aver ripreso gli attacchi nel territorio hanno anche minacciato di riprendere con la lotta armata e la resistenza contro l’occupazione, dichiarando: “Abbiamo il legittimo diritto di difenderci dall’aggressione e combattere per la sovranità del paese insieme all’esercito e al popolo“. Una comunicazione, che di fatto respinge ogni possibilità di avviare i negoziati, che secondo i membri del “Partito di Dio” sarebbero utili solo a Israele per proseguire con le offensive e non rispettare i patti dell’accordo con Beirut, che prevedeva anche il ritiro dal confine strategico detto “Linea Blu”.

Hezbollah respinge richiesta di disarmo: “No ai negoziati con Israele, la resistenza è un nostro diritto”

Hezbollah respinge la prospettiva di un disarmo, come era stato anticipato da un possibile negoziato tra Israele e il governo del Libano, annunciando di voler riprendere con le operazioni definite “Di resistenza”. Alla luce della ripresa degli attacchi nel Sud da parte dell’esercito israeliano, i membri dell’organizzazione terroristica hanno messo in guardia le autorità di Beirut cercando di prevenire qualsiasi possibilità di colloquio e minacciando di rispondere alle aggressioni.

La campagna per la smilitarizzazione, era stata sostenuta ministri libanesi, che grazie alle pressioni degli Stati Uniti, qualche mese fa aveva già avvertito i miliziani invitandoli a consegnare le armi all’esercito ufficiale al fine di mantenere gli accordi di cessate il fuoco. Tuttavia con l’intensificarsi delle operazioni militari che stanno tutt’ora avvenendo, il gruppo è tornato a diffondere avvertimenti. La tensione è salita ancora di più nei giorni scorsi anche tra governi, quando il ministro della Difesa israeliano aveva accusato il presidente Aoun di voler temporeggiare con il piano, con un conseguente rischio di un riarmo.