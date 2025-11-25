Israele aumenta l’intensità degli attacchi e a Beirut elimina un capo di Hezbollah, ma la comunità maronita non teme per la venuta del Papa in Libano

Nonostante sia passato un anno dal cessate il fuoco Israele non aveva mai smesso di bombardare e colpire il sud del Libano. Stavolta però, a una settimana dall’arrivo del pontefice, che dopo la Turchia atterrerà a Beirut il 30 novembre per restare nel Paese fino al 2 dicembre, stavolta le forze armate di Netanyahu sono tornate a bombardare a sud della capitale, per colpire Haytham Ali Tabatabai, comandante di al-Radwan, la forza d’élite di Hezbollah, seminando ancora morte.

La comunità cristiana libanese, però, spiega Mounir Khairallah, vescovo cristiano maronita di Batroun, non ha paura di quello che potrebbe succedere, ma continua i suoi preparativi per accogliere degnamente il Santo Padre e trarre dalle sue parole un auspicio di pace e speranza per il Libano e per tutto il Medio Oriente. Una comunità, insomma, che non vuole fermarsi alle bombe, ma guarda con fiducia al futuro nonostante un passato, anche recentissimo, di bombe e di guerra. Hezbollah, però, intanto, valuta la possibile risposta all’attacco di Israele.

Gli attacchi di Israele al Libano si intensificano e hanno colpito anche Beirut. Mettono a rischio la visita del Papa? O creano comunque qualche preoccupazione?

Non siamo preoccupati. La preparazione della visita procede in modo eccellente: ci sono minacce da parte di Israele, ma non abbiamo paura.

Cosa si aspetta il Libano dall’arrivo di Leone XIV?

Prima di tutto per noi il Papa è un messaggero di pace e di speranza, non per niente proprio la pace è una delle priorità del suo pontificato: lo ha detto fin dal momento della sua elezione, nel suo primo discorso, quando ha parlato della costruzione della pace, disarmante e disarmata. Per questo lo consideriamo un messaggero privilegiato per la pacificazione del Libano, ma anche di tutto il Medio Oriente, anzi, di tutto il mondo. Ci aspettiamo che ci sostenga nella lotta per la pace, per la riconciliazione e per il dialogo tra tutti i popoli, nel nostro Paese come in tutta la regione.

Il patriarca maronita Béchara Raï torna spesso sul tema della pace in Libano. Di fronte all’intensificarsi delle azioni militari israeliane cosa pensa la Chiesa libanese, come giudica questa situazione?

La Chiesa continua la sua lotta per la pacificazione. Continueremo a farlo e con il sostegno del Papa e della Santa Sede. Ora avremo anche una spinta di più per realizzare questo processo di riconciliazione, per il dialogo tra tutti i popoli del Medio Oriente. Penso che anche il presidente americano Donald Trump stia cercando di fare di tutto per ottenere questa pacificazione. Se negozia con la Santa Sede, certamente avremo risultati tangibili per noi, e per tutta l’area mediorientale. La Chiesa del Libano, così come lo Stato, chiede sempre una pace giusta e durevole per tutti i popoli, soprattutto per i palestinesi, per i quali auspichiamo la soluzione dei due Stati. Questa per noi è una posizione chiarissima, per la quale credo che ci siano nuove speranze.

Che cosa, in particolare, autorizza ad avere qualche speranza in più?

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato il piano di Trump, che per noi è di buon augurio per il futuro. La pace in Libano dipende anche da questo, da una soluzione per la questione palestinese. Il Libano, d’altra parte, è sempre stato l’ultimo Paese a beneficiare della pacificazione. È da cinquant’anni che paga il prezzo di tutte le guerre in Medio Oriente, e continua a farlo ancora oggi. Quindi se le grandi potenze, come sembra, decideranno per la reale pacificazione della regione, per il Libano ci saranno sicuramente effetti positivi.

Ma la gente, visto quello che sta succedendo, ha paura che si torni alla guerra? Che Israele riprenda a bombardare, se non come prima, in modo più deciso di quello che ha fatto finora?

Non abbiamo nessuna paura, l’abbiamo superata. Israele d’altronde ha sempre bombardato e anche se continuerà a farlo, perché rifiuta i negoziati, noi non avremo timore. Siamo sicuri che la nostra anima di pace, la nostra volontà di pacificazione, sia più forte di qualsiasi bomba, perché la pace non si farà né con la forza né con le armi. Lo ripeteremo sempre, come ha fatto anche il Papa, sia Francesco che Leone XIV. La pace non si può realizzare utilizzando questi strumenti, ma solamente attraverso i negoziati, con il dialogo sincero e pacifico.

