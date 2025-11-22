Secondo media israeliani aumentano i segnali di un attacco massiccio di Israele in Libano. La posta in gioco è sempre il disarmo di Hezbollah. E Hamas

Alcuni media israeliani danno per imminente un’operazione su vasta scala in Libano per disarmare militarmente Hezbollah. Dovrebbe farlo l’esercito libanese, che però finora non è riuscito a completare l’operazione. Nonostante l’escalation sia di fatto già in atto, spiega Bernard Selwan Khoury, direttore italo-libanese del Centro studi sul mondo arabo Cosmo, le operazioni potrebbero intensificarsi a inizio 2026.

Ora i libanesi hanno paura che l’IDF torni a colpire vicino a Beirut, ma anche che la stabilizzazione della Siria finisca per far tornare Damasco a giocare il ruolo di protettore del Libano, come purtroppo aveva già fatto con Assad.

Il quotidiano israeliano Haaretz sostiene che ci siano segnali di un’imminente escalation fra Israele e Hezbollah al confine con il Libano. Dopo un anno di cessate il fuoco si torna alla guerra?

L’escalation è possibile ed è in atto anche in termini comunicativi e di dichiarazioni. La punta dell’iceberg che ci permette di saggiare questo clima di tensione è l’annullamento della visita del comandante dell’esercito libanese a Washington: un segnale politico molto forte. Ci sono fortissime pressioni israeliane sull’amministrazione americana per avere semaforo verde e riprendere le operazioni nel sud del Libano, ma il timore è che le operazioni militari riguardino anche il sud di Beirut.

Dove ha origine questa paura?

La parte sud del Paese è stata evacuata tempo fa e molte persone hanno cercato altrove stabilità, anche economica. Se l’IDF, invece, riprendesse le azioni militari intorno alla capitale si rischierebbe di paralizzare tutto il Libano e la sua voglia di ripresa.

Perché Israele spinge per tornare a bombardare?

È passato un anno dal cessate il fuoco e si ha l’impressione che lo Stato sia impossibilitato a procedere al disarmo non solo di Hezbollah, ma anche, per esempio, di quelli che fanno riferimento ad Hamas e che si trovano nei campi profughi palestinesi. Se il Papa non avesse programmato la sua visita per fine novembre probabilmente gli israeliani avrebbero già cominciato. Anche se le operazioni su vasta scala sono solo rimandate.

A quando?

Dopo la visita di Leone XIV dall’estero rientreranno migliaia di libanesi per le festività natalizie, anche per questo è probabile che Israele ritardi l’intervento all’inizio dell’anno prossimo. La tensione, comunque, è triplicata, lo dimostrano tutte le operazioni militari israeliane, anche nella Valle della Bekaa, e le dichiarazioni allarmate della comunità internazionale.

I media israeliani dicono che secondo l’IDF In Libano Hamas potrebbe avere fino a 20-25mila agenti armati. Fino a poco fa si diceva che fosse il numero complessivo dei miliziani dell’organizzazione palestinese: nonostante la guerra le adesioni ad Hamas sono aumentate?

Per dare il via a un’operazione su vasta scala in Libano bisogna legittimare l’intervento, anche in termini di numeri. Probabile che in questa fase ci possa essere anche una contaminazione informativa e mediatica. Fatto sta, comunque, che nei campi profughi palestinesi in Libano, nonostante l’intervento dell’esercito libanese che ha raccolto poche decine di pezzi, le armi non mancano, e sono nelle mani di gruppi diversi. Il Paese è una polveriera e se non si neutralizzano queste armi non si potrà fare alcun progresso. C’è bisogno di un esercito molto forte e il presidente della Repubblica Aoun lo sta ripetendo.

Proprio Aoun nelle ultime ore ha visitato Tiro auspicando di vedere solo bandiere libanesi al confine entro novembre 2026. Troppo tardi per risolvere la situazione?

Di certo nessuno accetterà altri dodici mesi per attendere il disarmo. La scadenza è la fine di questo anno. La presenza di UNIFIL dovrebbe garantire una zona cuscinetto, anche se recentemente ci sono state tensioni tra IDF e soldati ONU, con una denuncia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte del Presidente della Repubblica libanese. Il problema di Aoun è che il fascicolo del disarmo non è direttamente nelle sue mani, ma in quelle del presidente del Parlamento Nabih Berri, leader della comunità sciita.

Perché è un problema?

Berri ha chiesto di lasciarlo lavorare, però chi conosce il suo modo di fare politica sa che è soltanto un modo per prendere tempo. E gli israeliani lo sanno.

L’escalation, comunque, è già cominciata: Israele sembra aver aumentato la frequenza delle sue operazioni militari. È così?

Negli ultimi tempi, se andiamo a proiettare su un grafico questa frequenza, vediamo una traiettoria che va in salita e io credo che nelle prossime settimane, almeno nella parte del sud del Libano, continuerà a crescere. Ora bisognerà vedere cosa succederà a inizio 2026, se ci sarà un ampliamento delle azioni fino a sud di Beirut. Nel Paese c’è un nuovo fermento, in termini di investimenti e anche commerciale, è una cosa tangibile, ma tutto ciò rischia di venire compromesso da un nuovo pesante intervento militare.

Alcune fonti accreditano la possibilità che Al Sharaa sostenga Israele nella lotta contro Hezbollah. Uno scenario credibile?

I sunniti della Siria, quindi anche Al Sharaa, ricordano che Hezbollah ha combattuto a fianco di Assad e contro tutti i gruppi di opposizione, inclusi i jihadisti che facevano capo all’attuale presidente siriano. Tuttavia trovo improbabile uno slancio militare da parte di un presidente che si è appena tolto l’uniforme da militare e ha indossato quella politica, soprattutto dopo la sua visita a Washington. Il rischio è un altro.

Quale?

Che una stabilizzazione della Siria e una destabilizzazione del Libano metta all’angolo nuovamente il Libano stesso e che Damasco possa presentarsi, come successo con Assad, come protettrice di un Paese che ha sempre considerato un suo prolungamento naturale sul mare. È il timore che serpeggia non soltanto tra la popolazione libanese, ma anche nelle istituzioni. Un pericolo che si corre a maggior ragione se la Siria si accorderà con Israele: se si dovessero sedere al tavolo Al-Sharaa, Trump e gli israeliani, il Libano, che in questo contesto è la pedina più debole, verrebbe inghiottito in pochissimi secondi e la Siria potrebbe tornare a garantire la stabilità in quell’area di fronte ad americani e israeliani.

(Paolo Rossetti)

