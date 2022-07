Liberato è Gennaro Nocerino?/ Le prove in un video ma i fan attaccano: “È più di una persona”

Liberato è Gennaro Nocerino? Il video con le prove

Chi si nasconde sotto il cappuccio di Liberato? È la domanda che per anni molti si sono posti e che nelle ultime ore sembrerebbe aver trovato una risposta: l’identità del rapper sarebbe quella di Gennaro Nocerino. A dimostrazione di ciò su Tik Tok e Instagram è ormai diventato virale un video che riassumerebbe alcune prove essenziali che dimostrerebbero la veridicità di questa ipotesi.

Veronica Peparini fuori da Amici?/ "Il mio centro devo essere io", frecciatina per...

Un utente ha condiviso i vari indizi che lo hanno portato a credere che Gennaro Nocerino sia Liberato. Il primo l’ha ottenuto mettendo a confronto un live di Hot Spell (pseudonimo di Gennaro Nocerino) con uno di Liberato, sottolineando la grande somiglianza della voce. Altro indizio è arrivato cercando su Google il testo del brano We came from Napoli che cita tra i suoi compositori proprio Nocerino. Non figura invece il nome di Liberato, artista che ha reso famoso il brano.

Enrico Brignano e Flora Canto matrimonio: "Ecco come l'abbiamo deciso"/ Tosca D'Aquino testimone: i dettagli

Liberato è Gennaro Nocerino? I fan tuonano: “C’è più di una persona”

Gli indizi individuati dall’autore del video non finiscono qui. A legare Liberato e Gennaro Nocerino ci sarebbe dell’altro. In particolare si fa riferimento al progetto musicale uscito nel 2019 dal titolo Future Romance, firmato da Florius, Bawrut e Gennaro Nocerino. Controllando sul sito della SIAE, tra gli autori compare però anche Liberato ma non Nocerino che non risulta affatto iscritto alla società. Questi, come sottolinea Fanpage, i dettagli evidenziati dal video ormai virale che ha però scatenato le accuse dei fan del rapper. Secondo molti, infatti, dietro Liberato ci sarebbe “più di una persona”.

Fedez sfreccia sulla nuova Ferrari/ Poi ammette: "Non la so guidare..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA