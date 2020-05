Liberi Tutti/ Anticipazioni 16 maggio: Michele tornerà in libertà?

Pubblicità

LIBERI TUTTI, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 3 di oggi, sabato 16 maggio 2020, andranno in onda due episodi in replica di Liberi Tutti. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Quant’èlibero un fringuello” e “Ma la giacca la vuole tutta?“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Michele (Giorgio Tirabassi) viene sorpreso dalla Polizia con un forte quantitativo di denaro e finisce in carcere per qualche tempo. La PM però decide di dargli la possibilità di trascorrere gli arresti domiciliari nel Nido, la comunità di co-housing gestita dall’ex moglie Eleonora (Anita Caprioli). Michele prova a rifiutarsi, ma è la sua unica possibilità e deve adeguarsi. I primi giorni trascorrono in modo noioso e Michele tratta male chiunque, anche Iolde (Rosanna Gentili) per via della sua bevanda calda con acqua e aceto. L’avvocato cambia idea solo quando scopre che la sua permanenza nel posto è legata al voto di tutti i residenti e cerca di conquistarli in qualche modo. Un atteggiamento che adotta anche con la figlia Chiara (Ludovica Martino), cresciuta con la madre e il compagno Riccardo (Thomas Trabacchi). Intanto, due spie controllano tutti i movimenti e le conversazioni di Michele nella speranza di poter carpire i suoi segreti. Durante la riunione, Michele scopre che molti ospiti gli sono contro e decide di fare leva sulla sua brutale esperienza in carcere per far credre a tutti di aver subito degli abusi.

Eleonora però lo scopre e va su tutte le furie. Nicoletta (Valeria Bilello) riferisce a Eleonora e Riccardo che il Principe di Filicudi rivendica tutta la proprietà del Nido. Intanto, Giovanni (Valeria Bilello) e la moglie si lasciano sfuggire con Chiara che il padre è stato abusato in carcere. Michele invece cerca di convincere l’ex moglie a chiamare il suo avvocato per fargli avere mille euro. Più tardi, JJ (Andrea Roncato) comunica ad Eleonora che presto andrà a Quelli che il calcio per tre puntate. Quando Chiara scopre che il padre ha mentito, decide di fuggire dal Nido e Riccardo si offre per recuperarla. Prima però Riccardo chiede a Michele di controllare le pratiche del Nido per una questione ambientale: il test ha rivelato che il terreno non è del tutto a norma per l’agricoltura biologica. Quella sera, il Nido si raduna attorno a Iolde per il suo compleanno. Michele ne approfitta per dire a tutti che nessun carcerato gli ha fatto del male. Più tardi, Michele rivela ad Eleonora e Riccardo che il caso del Principe potrebbe essere legato all’inquinamento del Nido. Per evitare lo sgombero, l’avvocato propone di chiamare una ditta notturna per prevenire il peggio.

LIBERI TUTTI, ANTICIPAZIONI DEL 16 MAGGIO 2020

EPISODIO 3, “QUANT’E’ LIBERO UN FRINGUELLO?” – Michele cerca di cenare insieme alla figlia, ma Chiara ha già organizzato la serata con l’amico Marcello. L’avvocato trova poi il modo di farsi assegnare alle Comunicazioni solo per poter avere accesso al computer del Nido. Il suo avvocatolo informa invece che il testimone che lo ha incastrato è un pregiudicato e che per questo potrebbe essere rilasciato presto. Sicuro di andarsene, Michele ne approfitta per rivelare le sue vere idee su tutti. Il pregiudicato però non viene fermato e deve rimanere al Nido.

EPISODIO 4, “Ma la giacca la vuole tutta?” – Michele chiede alla figlia di recuperare una giacca a cui tiene molto da un sarto amico. Eleonora e Riccardo invece decidono di dire a tutti la verità sull’inquinamento del Nido. Più tardi, Iolde rivela ad Eleonora di essersi invaghita di Michele. Mario invece inizia a cambiare idea su Michele quando l’avvocato prende le sue difese con tre loschi figuri. Eleonora però scopre che l’ex marito ha dato 600 euro alla figlia e lo accusa di voler traviare Chiara. Grazie agli agganci di Michele, la ditta notturna viene chiamata per bonificare tutte le terre del Nido. Iolde invece invita l’avvocato nella sua casetta per bere qualcosa insieme e sedurlo.



