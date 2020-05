LIBERI TUTTI/ Anticipazioni 9 maggio: ritorna la fiction con Giorgio Tirabassi

Pubblicità

LIBERI TUTTI, LA FICTION

Liberi tutti ritorna con le repliche sul piccolo schermo di Rai 3, nella seconda serata di oggi, sabato 9 maggio 2020. Verranno trasmessi i primi due episodi, dal titolo “Ma bevete anche l’acqua piovana” e “Ci vivresti in un posto così?“. La fiction è andata in onda per la prima volta l’anno scorso e vede alla guida Giorgio Tirabassi, nei panni di Michele Venturi, un avvocato accusato di traffico di denaro e che si trova in arresto. Ad un passo dal carcere, entrerà a far parte di una comunità gestita dall’ex moglie Eleonora, interpretata da Anita Caprioli, e dal nuovo compagno di lei, Riccardo, ovvero Thomas Trabacchi. Nel corso della sua esperienza ne Il Nido, Michele dovrà fare i conti con la sua tendenza ad essere egoista e trovare un modo per diventare parte della comunità. Dovrà soddisfare così l’autosufficienza della struttura e collaborare con gli altri ospiti. La personalità del protagonista viaggia all’opposto di quella di Eleonora, l’ex moglie, che forse lo ha lasciato proprio per questa forte distanza. Convivere di nuovo con Michele farà riemergere in lei gli antichi dissapori, ma sceglierà come di mettere in secondo piano i suoi malumori per riuscire a farlo accettare dagli altri membri della comuità. Per fortuna c’è Riccardo al suo fianco, un uomo buono che riuscirà persino ad avere un ottimo rapporto con l’avvocato.

A fare da cornice alle loro storie, ci saranno anche Ludovica e Martino nei panni della sedicenne Chiara, la figlia che fin da bambina è cresciuta nel Nido e che ora inizia a sentire il bisogno di essere indipendente. Al fianco di Eleonora troveremo inoltre Nicoletta, interpretata da Valeria Bilello, una donna che è considerata il pilastro della comunità e uno degli aiuti più forti dell’ex moglie di Michele. L’arrivo di quest’ultimo invece destabilizzerà la relazione fra Giovanni (Massimo De Lorenzo) e Martina (Caterina Guzzanti), sposati in prossimità della nascita del Nido.

Il cast potrà contare inoltre su Ugo Dighero (Mario); Franco Pinelli (Pasquale); Lino Musella (Domenico); Rosanna Gentili (Iolde), Giordano De Plano (Lapo). Con la partecipazione di Andrea Roncato nel ruolo di JJ e Carlo De Ruggieri e Luca Amorosino. La fiction può contare invece su dodici episodi totali, divisi in sei serate, e vanta la scrittura degli stessi autori di Boris, la serie di successo in cui era presente la stessa Guzzanti. Gli autori Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo hanno dovuto fare a meno tuttavia dell’altro membro del trio, Mattia Torre, scomparso nel luglio dell’anno scorso.

LIBERI TUTTI, ANTICIPAZIONI DEL 9 MAGGIO 2020

EPISODIO 1, “MA BEVETE ANCHE L’ACQUA PIOVANA?” – Michele viene avvisato che la Polizia sta per perquisire la sua villa e cerca di disfarsi di alcuni documenti scottanti. Dimentica però di disfarsi del forte quantitativo di denaro che ha nascosto nel doppio fondo del bagagliaio dell’auto. Alcune settimane più tardi, Michele scopre che può ottenere gli arresti domiciliari e che verrà destinato al Nido, una comunità gestita dalla sua ex moglie. Michele però è scontroso con tutti e cerca di recuperare solo quando scopre che la sua permanenza sarà legata al voto degli altri ospiti.

EPISODIO 2, “CI VIVRESTI IN UN POSTO COSI’?” – Michele continua ad essere sotto il controllo della Polizia e cerca di sfruttare i membri della comunità per ottenere dei vantaggi. Intanto, Chiara si convince che il padre abbia subito degli abusi mentre si trovava in carcere. Dopo aver incontrato un’amica, la ragazza scompare e si confina in una sala biliardo. Riccardo la recupera e le rivela anche che il padre ha fatto finta di aver subito degli abusi solo per conquistare i voti alla riunione. Chiara vorrebbe che il padre confessasse tutto alla comunità, ma Michele riesce a manipolarla ancora una volta.



