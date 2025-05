La diretta di questa sera di FarWest – il programma di Salvo Sottile in onda ogni venerdì nella prima serata di Rai 3, a partire dalle ore 21:55 – si concentrerà interamente sul mondo delle criptovalute con un interessante viaggio a Liberland, la prima nazione al mondo (autoproclamata e non riconosciuta dal diritto internazionale) che utilizza esclusivamente le crypto per i pagamenti: un fenomeno certamente singolare e – appunto – unico nel suo genere, e che ha come unico altro esempio l’isola privata di Satoshi Island, che regola la sua urbanistica locale tramite l’acquisto di NFT con un progetto leggermente diverso rispetto a Liberland.

Prima di addentrarci anche noi nei meandri di quello (per ora molto poco) che sappiamo su Liberland, vale la pena precisare che l’inchiesta sulle crypto di FarWest non si fermerà lì: la seconda parte del programma, infatti, sarà dedicata alla figura dell’ex chirurgo italiano Giancarlo Devasini, che attualmente è a capo della famosissima criptovaluta Tether, tra le più utilizzate al mondo, con un’inchiesta – tra ombre, dubbi e misteri – sulla sua singolare carriera che l’ha reso il terzo uomo più ricco d’Italia.

Liberland: cos’è e come funziona l’autoproclamato stato che si basa su crypto e blockchain

Tornando a noi, interessante è scoprire qualcosa di più su Liberland: la sua storia inizia nel 2015, quando il politico ed attivista ceco Vít Jedlička ha proclamato la micronazione – definita “Repubblica Libera” – in un’area di 7 chilometri quadrati al confine tra Serbia e Croazia, che non è rivendicata da nessuna delle due nazioni pur essendo sotto il formale controllo croato; mentre attualmente nessuno Stato mondiale ne ha riconosciuto la legittimità, ad esclusione dell’autoproclamata Somaliland e del Malawi, che ha instaurato alcuni labili rapporti diplomatici con la terra Libera.

Complessivamente, Liberland conta circa mille abitanti (e sostiene di avere oltre 200 mila richieste di cittadinanza non ancora evase), ma l’accesso alla micronazione è strettamente bloccato e controllato dalle autorità croate, che raramente concedono l’ingresso o l’uscita dal territorio; mentre l’aspetto più interessante è che la nazione sembra reggersi completamente attorno alla sua crypto LLD e alla blockchain: un punto che può certamente sembrare rivoluzionario, ma che, al contempo, risponde alla necessità di trovare un sistema economico identitario svincolato da quelli internazionali, inaccessibili per il suo status giuridico non riconosciuto da nessuno.