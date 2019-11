Libero/ Le frustrazioni per arrivare a Sanremo Giovani (Italia Sì)

Libero, ovvero Libero Proietto, è un cantante e cantautore maturo. Fa urban-pop, come anche lui afferma. Una musica sincopata, che mischia trap, rap, rock, pop. Partecipa all’edizione 2019 di Sanremo Giovani, che sarà trasmessa su Italia Sì di Marco Liorni, su Rai 1. Libero Proietto è tra i 20 semifinalisti, che puntano ad approdare alla finale del 19 dicembre, la quale li selezionerà per Sanremo Nuove Proposte 2019. Questo cantautore ha affermato che il nome d’arte non è stato scelto a caso, ma lui è libero di nome e di fatto, nel senso che tutte le sue scelte di vita e artistiche le ha fatte liberamente, senza condizionamenti, senza la paura di sbagliare, di mettersi in gioco. Infatti ha sempre sperimentato strade nuove nella musica, cercando la via che più lo rappresenta e più lo soddisfa, la via più adatta a lui, lo stile che può contraddistinguerlo. Non ha mai amato fare sempre le stesse cose, proporre sempre lo stesso sound. Libero propone la canzone La casa del vento, che è sì urban-pop, ma è sottoforma di ballata, un pop con un sound molto familiare ai giovanissimi. La sua voce si libra su frequenze elettroniche, è una voce appassionata e drammatica, e tratta temi piuttosto esistenzialisti.

Libero, Italia Sì: tutte le frustrazioni

Libero crede nelle frustrazioni di un giovane musicista, ma anche dei musicisti in generale. Le frustrazioni fanno parte del percorso di un artista, ci saranno sempre, ma servono a farlo crescere, a stimolarlo, a costruire la sua arte. È vissuto sempre in mezzo alla musica, con il padre che ascoltava Bruce Springsteen, e tanto rock e jazz. È vissuto sempre immerso nella musica. Per questo le sue canzoni sono impregnate di diversi generi, sono anche frutto di fusioni e di un percorso variegato. Clicca qui per il video de La casa del vento.

