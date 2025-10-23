Nel mondo vi sono 5,4 miliardi di persone che non possono professare la loro libertà religiosa: ecco cosa è emerso dal report 2025 in materia

Sono numeri drammatici e che fanno riflettere quelli riguardanti la libertà religiosa: ben 5,4 miliardi di persone nel mondo non possono professarla, ed è un dato che è in continuo peggioramento. Lo riporta il quotidiano Avvenire, citando il Rapporto sulla libertà religiosa 2025, realizzato dalla Fondazione Pontificia. L’indagine è stata condotta in 196 diversi Paesi e, in 62 di questi, quindi quasi un terzo, sono state registrate violazioni della libertà religiosa. Il caso peggiore è però quello di 24 Paesi in cui i credenti di qualsiasi religione vengono addirittura perseguitati proprio per la propria fede, per un totale di circa 4,1 miliardi di persone. Parliamo di Paesi molto popolosi, dove le minoranze subiscono vere e proprie violenze fisiche.

C’è poi il caso dei 38 Paesi (per un totale di 1,3 miliardi di persone), dove invece le minoranze vengono discriminate e quindi sottoposte a leggi che non sono uguali per tutti. L’attenzione è rivolta anche ad altri 24 Paesi – sottolinea ancora il rapporto – dove, per il momento, non si verificano azioni di violenza, ma sembrano intravedersi i primi indizi; di conseguenza, c’è il rischio che le persecuzioni aumentino ulteriormente. Ci sono poi 44 Paesi dove si uccide per motivi religiosi, mentre in 31 Stati non si può credere in ciò che si vuole, in quanto la libertà religiosa non è garantita per legge.

LIBERTA’ RELIGIOSA, LE PAROLE DEL CARDINALE PAROLIN

Alla presentazione del rapporto, come precisa ancora Avvenire, vi era anche il cardinale Parolin, Segretario di Stato vaticano, che ha ricordato come chiunque debba essere libero di professare la propria fede e che tocca ai vari governi, ma anche alle comunità, evitare le costrizioni e favorire invece il credo di chiunque popoli questo mondo.

Per Alfredo Mantovano, ex presidente della Fondazione Aiuto alla Chiesa, è fondamentale continuare a sensibilizzare sull’importanza della libertà religiosa, aprendo anche dei confronti fra Stati con vari rappresentanti politici, dove questa libertà incontra ancora oggi molti ostacoli.

