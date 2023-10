Libertade, nasce il nuovo partito di Alessandro Meluzzi/ “Per riaffermare costituzione e democrazia”

Il professore e psichiatra nonché opinionista tv, Alessandro Meluzzi, ha annunciato la costituzione di un nuovo partito, leggasi Libertade. Attraverso la propria pagina X, ex Twitter, ha fatto sapere che si tratta di “Un movimento per la riaffermazione dei diritti costituzionali e della democrazia, non un nuovo partito. Chi ne sarà promotore e garante si impegna solennemente a non candidarsi a ruoli o cariche perché sua certo che non vi sono in campo interessi personali o particolari”.

Meluzzi: "Messina Denaro un megalomane"/ "I feticci nel covo illusione di potere"

Come specifica Romait, il movimento di Alessandro Meluzzi ha come obiettivo la difesa dei diritti umani, della sovranità, del pluralismo, del multi pensiero e delle tradizioni italiane. “Unirsi – continua lo psichiatra – è un segno di buonsenso per una Nuova Costituente democratica e per un’opposizione all’agenda 2030. E’ indispensabile superare le divisioni e tutelare i nostri diritti e le nostre libertà”. Lo scopo del nuovo gruppo politico è quello di “risanare l’Italia, ripristinandone la sovranità, minacciata da certe decisioni discutibili dell’Ue e dall’ingerenza dell’ OMS”, si legge ancora su Romait, parole decisamente forti.

Meluzzi vs Caprarica/ "Italia governata da satanisti". Duro scontro: "Da ricovero"

LIBERTADE, NUOVO PARTITO ALESSANDRO MELUZZI: ECCO GLI ALTRI COMPONENTI

Critiche quindi nei confronti dell’attuale classe politica, sia di governo che di opposizione, che secondo quanto si legge ancora sul sito Romait.it: “viola e calpesta, secondo il neofito movimento, la Costituzione e i diritti umani, usando sempre le stesse strategie: cavalcare la paura e l’emergenza, inoculare vaccini, imporre tamponi, lanciare sos climatici in un’ ossessione green”.

Oltre ad Alessandro Meluzzi, fanno parte di Libertade il colonnello Biondi della riserva Aeronautica Militare e il colonello Plini con un passato presso il Gabinetto del Ministero della difesa. Presente anche Massimo Citro, spesso e volentieri contestato per le sue teorie no vax, ma anche il Dottor Sanvenero e al Dottor Giuseppe Tritto, quindi il notaio Pasquale Edoardo Merlino, gli avvocati Giulio Marini e Nunzio Condorelli e infine la dottoressa Ludovica Silvone. Nel weekend del prossimo 25 e 26 novembre si terrà a Roma la prima convention di Libertade, con un invito a tutti i cittadini, i gruppi e le associazioni a partecipare.

Alessandro Meluzzi sospeso da Ordine dei medici/ "Non si è vaccinato contro il Covid"

© RIPRODUZIONE RISERVATA