Libia, Haftar prende Sirte/ Ritiro milizie Sarraj: Turchia-Russia verso la guerra

Mentre le forze dalla Turchia sono dirette verso Tripoli per iniziare l’azione di riconquista sul territorio della Libia contro le forze della Cirenaica, il generale Haftar con le sue milizie è entrato e – secondo i media arabi – ha conquistato la città simbolo di Sirte: per questo motivo le truppe dell’esecutivo riconosciuto dall’Onu di Fayez al-Sarraj sono state costrette a ritirarsi, come ribadisce l’emittente Al Arabiya «Le milizie del Governo di accordo nazionale si ritirano da Sirte. L’Esercito arabo libico entra a Sirte». La stessa emittente panaraba riporta poi come l’Esercito nazionale libico mantenga ora la base della brigata Al Saedi ad est di Sirte: l’avanzata delle milizie di Khalifa Haftar sostenute dalla Russia di Putin è sempre più costante e mira a Tripoli nella guerra che con ogni probabilità si prepara ad essere un asse di scontro tra Ankara e Mosca, con l’Europa ancora una volta “sospesa” a guardare preoccupata. Il Ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, dopo che solo a dicembre aveva intrattenuto una missione speciale in Libia incontrando in rapida serie sia Al Sarraj che Haftar, è intervenuto poco fa per ribadire l’assoluta urgenza di una presa di posizione unica di Bruxelles: «La Libia che dista a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste è una delle priorità per l’Italia. Sono in continuo contatto con i miei omologhi europei e non solo. L’8 sarò al Cairo, poi Algeria e Tunisia. Questo pomeriggio faremo il punto alla Farnesina sugli ultimi sviluppi».

LIBIA, IL CAMPO DI GUERRA SI ALLARGA

I problemi militari e commerciali in Libia si allargano ulteriormente per la contemporanea situazione di crisi mondiale presente in Medio Oriente dopo le recenti operazioni degli Stati Uniti in Iraq e Iran: con Usa-Israele impegnati nello scontro frontale con Teheran e i paesi sciiti in MO, nel nord Africa libico è l’asse Turchia-Russia a far tremare le popolazioni per il rischio di una guerra sanguinosa su larga scala. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan da Istanbul ha intanto intimato pubblicamente i propri soldati a tenersi pronti per la Libia, «Non possiamo rimanere con le mani legate dinanzi ai cambiamenti nella regione e alle azioni della concorrenza che mirano a creare caos. E’ vitale per il nostro prossimo futuro agire contro l’uso della forza e le alleanze che si sono formate contro la Turchia nel mediterraneo orientale. Il Mit (i servizi segreti turchi) sia pronto a fronteggiare in maniera adeguata la situazione in Libia». Nel frattempo, il premier libico Al Sarraj intima gli europei di annullare la missione Ue a guida italiana “rivendicata” da Di Maio nelle scorse settimane: l’escalation è già cominciata, lo scontro frontale sul campo è purtroppo prossimo all’avvenire.

