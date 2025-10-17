Chi è Liborio Cataliotti, nuovo avvocato di Andrea Sempio per l'indagine sul delitto di Garlasco: da Wanna Marchi e Vannoni, il consiglio di Massimo Lovati

CHI È LIBORIO CATALIOTTI AVVOCATO AL POSTO DI MASSIMO LOVATI

La scelta di Andrea Sempio è caduta su Liborio Cataliotti: è lui il nuovo avvocato nominato dopo la revoca del mandato di Massimo Lovati. La riserva dell’indagato per il delitto di Garlasco è stata sciolta ed è stata annunciata la novità, con la nomina del nuovo componente del pool difensivo. Il professor Cataliotti, docente all’Università di Parma, affiancherà la collega Angela Taccia, mettendo a disposizione tutta l’esperienza accumulata in questi anni.

Infatti, si tratta di un noto penalista che si è occupato anche di vicende dal risalto mediatico, basti pensare alla difesa dei parenti di Saman Abbas, ma è noto in primis per aver difeso Wanna Marchi. Più recentemente ha assunto la difesa della figlia di quest’ultima, Stefania Nobile e del di lei ex compagno Davide Lacerenza, entrambi coinvolti nell’inchiesta di Milano sulla Gintoneria.

Ma si è occupato anche del caso Stamina, difendendone il fondatore Davide Vannoni. Inoltre, recentemente si è occupato di alcuni finanzieri finiti a processo a Crotone per il naufragio di migranti a Cutro nel febbraio di due anni fa. Ora una nuova sfida professionale con la difesa di Sempio, indagato per il delitto di Garlasco.

DELITTO DI GARLASCO, LA NUOVA “SFIDA”

Tra i primi a commentare la scelta di Andrea Sempio è stato proprio l’ormai ex legale di quest’ultimo, Massimo Lovati, che è intervenuto a Dentro la notizia, il programma condotto su Canale 5 da Gianluigi Nuzzi, affermando di conoscere il collega e di provare stima nei suoi riguardi.

Ma oltre ad augurargli buona fortuna, Lovati gli ha mandato un consiglio: “Vorrei che facesse tesoro del lavoro che ho effettuato fino a oggi“. Dopo l’incontro di sabato con Lovati, Sempio si era riservato qualche giorno di riflessione per decidere chi nominare come nuovo avvocato.

Nelle ultime ore aveva anticipato la notizia Selvaggia Lucarelli in una storia su Instagram in cui aveva spiegato come Cataliotti fosse “il nome più accreditato come possibile nuovo avvocato di Andrea Sempio“, segnalando anche “alcuni ruoli pregressi in Forza Italia“. Ma aveva anche mostrato una foto di un presunto incontro tra Sempio e l’avvocato a Milano: “Sembrerebbe la stessa persona fotografata con lui a Milano, ma non ci sono ancora certezze“.