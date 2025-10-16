LibrAperto 2026, la scrittrice britannica J.K.Rowling al centro della XV edizione che verrà presentata domani. Ecco come partecipare al progetto

LIBRAPERTO: J.K. ROWLING SCELTA PER LA XV EDIZIONE

È J.K. Rowling, la famosa autrice della saga di Harry Potter, la protagonista della quindicesima edizione di LibrAperto, il progetto di formazione per insegnanti – in particolare della scuola dell’infanzia e primaria – promosso da Diesse Firenze. Ogni anno viene proposto un percorso di lettura e approfondimento su un autore o un tema letterario, ispirando anche attività didattiche, con l’obiettivo di aiutare i docenti a usare la lettura in modo più coinvolgente e formativo con gli alunni.

Da quindici anni, infatti, viene incentivata la lettura condivisa in classe per far sì che opere e autori diano vita a incontri con la bellezza rappresentata dalla letteratura. Per la nuova edizione è stata scelta J.K. Rowling perché i suoi libri presentano una ricchezza linguistica e propongono temi (come amicizia e coraggio, scuola, fiducia e la distinzione tra bene e male) che possono aiutare i bambini a riflettere sulla realtà e a sviluppare la loro immaginazione, oltre che il pensiero critico.

Silvia Magherini, direttrice del Convegno, ha sottolineato come le opere della scrittrice britannica contengano storie grandi e siano caratterizzate da una “lingua ricca e varia”, aspetti che possono nutrire l’immaginazione degli alunni, sollevare domande e favorire la formazione del pensiero. In particolare, si sofferma sulla saga di Harry Potter, che “tocca tutti gli aspetti della vita quotidiana” degli studenti. “La lettura condivisa diventa così un modo per guardare alla realtà di tutti i giorni da una prospettiva diversa, quasi un allenamento alla vita”, ha aggiunto Magherini.

LIBRAPERTO: L’INCONTRO INAUGURALE E COME PARTECIPARE

LibrAperto apre i battenti venerdì 17 ottobre con l’incontro inaugurale in programma dalle ore 17:30 alle 19:30, con lo scrittore Giovanni Minghetti, nonché esperto della saga di Harry Potter, come relatore: si potrà seguire online tramite Zoom. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; basta iscriversi compilando il form online. Sarà l’occasione per scoprire i dettagli del nuovo percorso, per il quale ci si può iscrivere fino al 31 ottobre tramite il sito di Diesse Firenze.

Il progetto prevede che gli insegnanti, durante l’anno scolastico, leggano in classe con i bambini i testi di J.K. Rowling e organizzino attività creative o interdisciplinari. In parallelo, sono previsti momenti di formazione e confronto tra i docenti.

Il percorso complessivo ha una durata di 25 ore tra lezioni online, lavoro personale o di gruppo, progettazione e valutazione finale. Gli insegnanti statali che desiderano ottenere l’attestato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione (MIM) devono iscriversi anche sulla piattaforma SOFIA, utilizzando il codice iniziativa 99194.