Libretto Aida di Giuseppe Verdi e due atti dell’opera lirica/ L’amore tra Rosina e il conte d’Almaviva

Libretto Il Barbiere di Siviglia di Rossini: l’opera divisa in due atti

Questa sera, su Raitre, va in onda l’opera lirica Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, tratta dalla commedia omonima francese di Pierre Beaumarchais del 1775. Come racconta il libretto dell’opera, il Barbiere di Siviglia ha al centro una storia d’amore osteggiata ovvero quella tra il conte d’Almaviva e la bella Rosina che deve fare i conti con la gelosia del suo tutore, Don Bartolo il quale nutre nei suoi confronti una vera e propria ossessione.

Rosina e il conte d’Almaviva possono, però, contare sull’aiuto di un barbiere, Figaro, che fa da tramite tra i due permettendogli do organizzare anche la fuga non immaginando, però, che anche Don Bartolo piò contare sull’appoggio di un aiutante, Don Basilio.

Libretto Il Barbiere di Siviglia di Rossini: i due atti

Nel primo atto de Il Barbiere di Siviglia, il conte d’Almaviva arriva sotto casa di Rosina per cantarle una serenata, ma lei non si affaccia alla finestra deludendo il conte che, dopo aver aspettato invano, paga i musicisti ma proprio in quel momento appare Figaro, il barbiere, che si avvicina cantando. Il conte chiede così qualche informazione in più a Figaro su Rosina che, poi, sorvegliata dal suo tutore, si affaccia alla finestra. Il conte vuole che Rosina lo ami non per il titolo, ma per la persona che è e la giovane risponde dichiarando di corrispondere i suoi sentimenti.

Nel secondo atto de Il Barbiere di Siviglia, il conte prova ad entrare nella casa di Rosina utilizzando un travestimento per eludere la sorveglianza di Don Bartolo il quale si sottopone ad un taglio di capelli da parte di Figaro il quale ne approfitta per permettere ai due giovani innamorati di parlarsi e sottrarre le chiavi di casa. Don Bartolo, capendo le intenzioni del conte, dice a Rosina che il conte le ha mentito e la giovane, risentita, decide di sposare il suo tutore e quando la sera, il conte arriva insieme a Figaro per fuggire con Rosina, quest’ultima lo rifiuta. Il conte, però, chiarisce tutto l’equivoco a Rosina e a Don Bartolo non resta che arrendersi.

Libretto Il Barbiere di Siviglia: i personaggi

I personaggi de Il Barbiere di Siviglia sono Il Conte d’Almaviva – tenore; Don Bartolo, dottore in medicina, tutore di Rosina – basso buffo; Rosina, ricca pupilla in casa di Bartolo – mezzosoprano; Figaro, barbiere – baritono; Don Basilio, maestro di musica di Rosina ipocrita – basso; Berta vecchia governante in casa di Bartolo – soprano; Fiorello, servitore di Almaviva – baritono; Ambrogio, servitore di Bartolo – basso, un ufficiale, un alcalde, o Magistrato; un notaro; Alguazils, o siano Agenti di polizia; soldati; suonatori di istrumenti.













