Libretto Aida di Giuseppe Verdi e quattro atti dell’opera lirica/ L’amore tra Aida e Radames

Libretto Aida di Giuseppe Verdi: l’opera divisa in 4 atti

Questa sera andrà in onda su Rai1 Arena di Verona – Cento anni in una notte, dove il pubblico godrà dell’emozionante interpretazione dell’Aida di Giuseppe Verdi. Come indicato dal libretto dell’Aida di Giuseppe Verdi, la storica opera, forse la più illustre del repertorio del compositore. narra della protagonista Aida, figlia del re d’Etiopia. Durante una guerra la ragazza viene fatta schiava e portata in Egitto, dove però nessuno conosce la sua reale identità. Ma, durante la schiavitù, si innamora del comandante delle truppe egiziane Radames, che ricambia il suo amore.

Riportiamo qui di seguito i quattro atti dal libretto Aida di Giuseppe Verdi

Nell’atto I Aida viene catturata dagli Egizi e viene fatta schiava. Durante la prigionia si innamora del giovane guerriero Radames, mentre suo padre sta marciando contro l’Egitto. Il cuore della giovane è così diviso tra l’amore per il padre e il suo Paese e l’amore per Radames.

Nell’atto II Amneris mente ad Aida dicendole che Radames è morto in battaglia, lei si tradisce rivelando l’amore per il guerriero e le sue nobili origini, mentre vede il suo popolo sconfitto dall’Egitto. Radames rinnova il suo amore per Aida e viene eletto successore al trono.

Nell’atto III il Re etiope e Aida sono tenuti in ostaggio, Radames acconsente ma solo apparentemente di diventare il marito di Amneris. Poi, disperato per aver involontariamente tradito la sua patria, si consegna prigioniero.

Nell’atto IV Amneris implora Radames di discolparsi, ma lui rifiuta e verrà condannato a morte per alto tradimento della patria e viene sepolto vivo. Nella cripta ritroverà la sua Aida, che rinnova il suo amore per lui e che accetta di morire con lui.

Libretto Aida di Giuseppe Verdi: i protagonisti

I personaggi dell’Aida di Giuseppe Verdi sono la protagonista, la principessa etiope Aida (soprano) e il capitano delle Guardie Radames (tenore). Vi sono poi la figlia del Faraone Amneris (mezzosoprano), il Re dell’Etiopia e padre di Aida Amonasro (baritono) e il Gran Sacerdote Ramfis (basso). Infine, troviamo il Re d’Egitto e padre di Amneris (basso), una sacerdotessa (soprano), il messaggero (tenore) e un coro composto da sacerdoti, sacerdotesse, ministri, capitani, soldati, ufficiali, schiavi e prigionieri etiopi e il popolo egizio.

