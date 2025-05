“ORDO RITUUM CONCLAVIS”: COS’È IL LIBRETTO SUI BANCHI DEI CARDINALI IN CONCLAVE 2025, IL TESTO INTEGRALE

Con i cardinali entrati in perfetto orario all’interno della Cappella Sistina dopo la processione per l’inizio del Conclave 2025, sui banchi dei 133 elettori si trova una copia del Libretto Conclave 2025, oltre al libretto per il giuramento di inizio riunione. Si tratta dell’Ordo Rituum Conclavis, di fatto il documento del Vaticano che norma ancora oggi tutte le regole e le procedure per l’elezione del nuovo Papa. Ebbene, non esiste un effettiva singola formula sotto forma di documento con il testo integrale dell’Ordo, dato che è composto da diversi documenti canonici e dalle disposizioni aggiornate/emanate dai vari Papi nel corso della storia.

Le ultime norme che si trovano all’interno del “Libretto Conclave 2025” sono specificate nella Costituzione “Universi Dominici Gregis” del 1996, formulata da San Giovanni Paolo II con l’aggiunta del Motu Proprio di Benedetto XVI dell’11 giugno 2007 che ha ripristinato la norma sulla maggioranza richiesta nell’elezione del Papa (ad oggi fissata a 89 voti come quorum, ovvero i due terzi dei 133 cardinali elettori). Oltre all’Ordo Rituum Conclavis, ogni cardinale si trova sul proprio banchetto in Cappella Sistina anche le varie schede per le votazioni, una matita e ovviamente il nome specifico del singolo porporato.

IL DOCUMENTO DI SAN GIOVANNI PAOLO II E LE REGOLE SU COME ELEGGERE IL PAPA

Come viene sottolineato dalla Santa Sede nel Libretto del Conclave 2025 sull’ingresso in Cappella Sistina, le regole seguite dal cardinale decano in Conclave – il Card. Parolin, in sostituzione del Decano del Collegio Cardinalizio Giovanni Battista Re escluso per motivi di età – riguardano i punti dal 29 al 44. In queste norme si trovano nello specifico i vari passaggi che verranno svolti dopo l’Extra Omnes e la chiusura reale del Conclave dal resto del mondo: dalle regole sull’età ai requisiti per venire eletti (battezzati e celibi), dal numero di votazioni (massimo 4 al giorno) con anche il bruciare delle schede e le fumate dal comignolo della Cappella Michelangiolesca.

Sempre nel Libretto dell’Ordo viene espresso come saranno spogliate le schede dei vari cardinali, con voti contati dai pallottoliere presente in Sistina: viene spiegato che oggi ci sarà una prima votazione e una successiva fumata, mentre da domani gli scrutini sono al massimo 4, due al mattino e due al pomeriggio. Da ultimo, nell’Ordo Rituum Conclavis vengono inserite anche la Costituzione Apostolica sulla Sede Vacante del Vaticano dopo la morte di un Pontefice e le disposizioni dei vari Papi sul fronte normativo ecclesiale. In poche parole, il Libretto del Conclave consiste in un riassunto delle regole per far svolgere l’elezione del nuovo Papa in maniera ordinata e coerente con la legge di Santa Romana Chiesa.