Libretto famiglia 2023/ Chi può lavorare con i voucher: tutte le attività ammesse

Il libretto famiglia del 2023 è il nuovo sistema proposto dalla Legge di Bilancio di quest’anno, che mira a far lavorare (con versamento dei contributi previdenziali), saltuariamente, le persone fisiche che non godono di un lavoro fisso, ma che allo stesso tempo hanno la possibilità di pagare regolarmente le tasse per attività occasionali.

Dichiarazione precompilata partite IVA/ La riforma fiscale destinata al 50% dei contribuenti% dei contr

Lavorare con i voucher occasionali è un’ottima occasione – come già detto – per lavorare seppur occasionalmente, ma pienamente in regola. Il buono da 10€ è unicamente nominale, e non può essere utilizzata da professionisti e neppure da lavoratori autonomi. Ma allora, chi ne ha diritto?

Libretto famiglia 2023: i soggetti che possono utilizzarlo

Il libretto famiglia del 2023 è un blocchetto di voucher nominali, il cui valore individuale ammonta a 10 euro. Possono essere utilizzati per le attività saltuarie, ponendo attenzione alle categorie di lavoratori che non possono usufruirne, in particolar modo professionisti e lavoratori autonomi.

Rimborsi per trasferte dipendenti/ Tutti i costi e le esenzioni fiscali previste

Ecco di seguito, un elenco dei soggetti che possono utilizzarlo senza problemi:

Per lavori domestici di minor entità: pulizia, giardinaggio o manutenzione;

di minor entità: pulizia, giardinaggio o manutenzione; Assistenza domiciliare ad anziani , bambini o individui affetti da malattie o disabilità ;

ad , o individui affetti da o ; Attività occasionali di steward per aziende sportive;

di per aziende sportive; Insegnamento privato supplementare.

Come ulteriore restrizione, si aggiunge il limite annuale che il prestatore occasionale non può superare. Sarà compito del datore di lavoro, osservare l’adempimento relativo al 1° gennaio del 2023, che riguarda l’innalzamento del limite da 5 mila euro a 10 mila euro.

Flat tax 15%: meno tasse a partite IVA e dipendenti/ Ecco cosa cambia con la riforma fiscale

Il libretto famiglia del 2023 non può esser sfruttato per lavori con cifre superiori a 10 mila euro, che invece è il tetto massimo da non oltrepassare.

Per coloro che hanno intenzione di approfondire il regolamento, è sufficiente consultare in modo approfondito, la circolare numero 6 del 19–01–2023, in cui vengono scritte tutte le regole e condizioni da seguire per i soggetti che vogliono avvalersi del libretto di voucher per le prestazioni occasionali.

Nello specifico, ecco l’indice contenuto nel documento in questione:

Premessa Limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale Modifiche al regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA