Anche il Conclave 2025 è caratterizzato da un preciso “cerimoniale”, tra riti preparatori e libretti che aiutano i fedeli a seguire questa giornata storica per la Chiesa cattolica. In mattinata c’è stata la messa a San Pietro, la Pro Eligendo Romano Pontefice, prima della quale ai cardinali è stato consegnato un libretto con testi e partiture musicali per i riti, letture bibliche, salmo, istruzioni liturgiche e canti mariani. Il libretto è bilingue, quindi i testi sono in latino e italiano, ma con alcune sezioni in altre lingue, come per la preghiera universale. Il secondo libretto è quello per l’ingresso dei cardinali al Conclave.

Chi sarà il nuovo Papa: identikit in Conclave 2025/ “Pastore vicino alla gente”: può non essere un cardinale

Infatti, alle 16:15 i cardinali si sono riuniti nella Cappella Paolina per iniziare la processione. Proprio in questa fase hanno ricevuto il nuovo libretto, “De ingressu in conclave et iureiurando” in cui sono riportate le preghiere, litanie e la formula del giuramento, quindi il testo solenne da pronunciare, con cui – tra le altre cose – si impegnano a rispettare segretezza e ad essere fedeli alle regole stabilite.

CONCLAVE 2025, DIRETTA VIDEO ELEZIONE NUOVO PAPA/ Extra omnes dopo giuramento: voto cardinali e prima fumata

LIBRETTO INGRESSO CONCLAVE 2025: DALLE PREGHIERE AL GIURAMENTO

Alle ore 16:30 scatta il momento Extra Omnes, con i cardinali elettori chiamati ad ascoltare la catechesi del cardinale Cantalamessa, al termine della quale lascerà la Sistina con l’arcivescovo Ramelli, non essendo tra gli elettori, quindi cominceranno i “lavori”, con la prima votazione, l’unica per quanto riguarda la giornata odierna.

Ma prima che le porte vengano ufficialmente sigillate per dare inizio al Conclave è prevista una meditazione tenuta da un ecclesiastico. Si tratta di una meditazione “sul gravissimo compito che li attende e sulla necessità” che si comportano con intenzioni rette, “cercando di compiere solo la volontà di Dio e mirando unicamente al bene di tutta la Chiesa“, recita il libretto ingresso conclave 2025.

Fumata bianca e fumata nera, come funziona la stufa del Conclave 2025/ Tra riti, segreti e innovazione

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL TESTO DEL LIBRETTO INGRESSO CONCLAVE IN PDF