La Fenice in Piazza San Marco - Cavalleria Rusticana libretto: oggi - 16 luglio 2025 - lo spettacolo musicale che racconta la storia ‘amara’ di Turiddu.

Questa sera – 16 luglio 2025 – Rai Tre propone uno spettacolo imperdibile all’insegna della musica e della grandezza classica che scandisce la cultura italiana. Con la firma di Pietro Mascagni, arriva in seconda serata La Fenice in Piazza San Marco – Cavalleria Rusticana; spettacolo in forma di concerta che racconta una storia struggente, simbolo della poetica verista dell’autore che di fatto – con questa sua prima opera – è entrato di prepotenza nella letteratura nostrana. Grande curiosità, per chi non conosce la bellezza della trama, è rivolta al libretto La Fenice in Piazza San Marco – Cavalleria Rusticana che nella sua interezza, in atto unico, verrà soavemente raccontato dalle note dalla magistrale Orchestra della Fenice.

L’ambientazione prescelta è una piccola località siciliana, luogo dove si districa nella sua interezza l’atto unico dell’Opera di Pietro Mascagni. La trama racconta del ritorno dal servizio militare di Turiddu che di certo non ha dimenticato la ‘sua’ Lola; diversamente, quest’ultima ha invece sposato Alfio. Un canto d’amarezza e d’amore si alza in apertura; una serenata per la giovane che seppur impegnata è ancora stampata nel cuore del ragazzo. Quest’ultimo, a sua volta, è legato a Santuzza che ignora la passione celata per la bella Lola.

Libretto La Fenice in Piazza San Marco – Cavalleria Rusticana, trama: l’ultimo canto di Turiddu

Misteri d’amore e intrighi sentimentali ben rappresentati tra musica e parole nel libretto La Fenice in Piazza San Marco – Cavalleria Rusticana; come anticipato, non c’è una divisione in atti e da un canto all’altro la storia scorre veloce verso la rottura dell’equilibrio di scandito dalle menzogne. Santuzza, nel bel mezzo della festa di paese, rivela a Lucia della relazione clandestina tra Turiddu e Lola.

Litigi, regolamento di conti; un triangolo che si amplia con al centro Turiddu, Santuzza e Lola e con Alfio prossimo ad entrare in scena. Una volta appresa la situazione, il libretto La Fenice in Piazza San Marco – Cavalleria Rusticana si avvia all’inevitabile scioglimento della trama messa in musica: un duello. L’epilogo è amaro, struggente e quasi amaro: “Hanno ammazzato Turiddu!”, qualcuno griderà dalla folla mentre il giovane soccomberà pronunciando le ultime parole d’amore.

