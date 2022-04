Libretto Messa Pasqua 2022/ Testo integrale benedizione Urbi et Orbi

LIBRETTO MESSA PASQUA 2022 E TESTO BENEDIZIONE URBI ET ORBI

Piazza San Pietro fiorita per la Messa di Pasqua 2022, a cui seguirà la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica di cui vi riportiamo il testo integrale. Si tratta della forma più solenne di benedizione apostolica della Chiesa cattolica, impartita dal papa in circostanze eccezionali, come Natale, Pasqua e subito dopo la sua elezione. Tutta la celebrazione potrà essere seguita dai fedeli anche attraverso il libretto della Messa di Pasqua 2022 pubblicato dal Vaticano in vista appunto della domenica di Pasqua.

DIRETTA SANTA MESSA PASQUA 2022/ Video Urbi et Orbi: la benedizione di Papa Francesco

Riporta tutti i passaggi, dai riti di introduzione ai canti previsti e le letture, come la prima dagli Atti degli Apostoli. La seconda lettura presente nel libretto della Messa di Pasqua 2022, invece, è tratta dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi, quindi quella dal Vangelo Dal Vangelo secondo Giovanni, a cui segue l’omelia. Se quella dell’anno scorso è stata condizionata dalla pandemia Covid, quella di quest’anno sarà molto probabilmente caratterizzata dai messaggi di pace che il Santo Padre sta lanciando da tempo in relazione alla guerra in Ucraina.

VEGLIA PASQUA 2022 VIDEO SABATO SANTO/ Papa: “Gesti di pace contro orrore guerra”

LIBRETTO MESSA DI PASQUA 2022: ATTESO IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO URBI ET ORBI

“Troppe guerre e troppe violenze ci sono ancora nel mondo!“, diceva l’anno scorso Papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi. Altrettanto atteso è quello di quest’anno, cui seguirà la benedizione Urbi et Orbi. Se già l’anno scorso il Santo Padre definiva “scandaloso” il fatto che non cessassero i conflitti armati, figurarsi cosa può dire oggi che ce n’è uno nuovo sullo sfondo.

Una realtà complessa quella in cui viviamo, nella quale la Resurrezione di Gesù rappresenta un motivo di speranza per tutti coloro che soffrono. Se l’anno scorso il pensiero andava a medici e infermieri, quest’anno inevitabilmente si aggiungono gli ucraini sconvolti dalla guerra. Ma Papa Francesco aveva rivolto un pensiero a chi attraversa gravi difficoltà economiche, ai giovani, ai migranti, prima di cominciare il suo tradizionale appello di pace per le terre martoriate dalla guerra. “Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la mentalità della guerra”, affermava il Papa.

Lavanda dei piedi, cos'è?/ Messa Cena Domini con il Papa: perché il rito è in carcere

Clicca qui per il libretto della Messa di Pasqua 2022 e testo integrale Benedizione Urbi et Orbi in PDF.

LIBRETTO MESSA DI PASQUA 2022: TESTO INTEGRALE IN LATINO BENEDIZIONE URBI ET ORBI

Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen.

Precibus et meritis beatæ Mariae semper Virginis, beati Michaelis Archangeli, beati Ioannis Baptistæ et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam. Amen.

Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium verae et fructuosae pænitentiæ, cor semper pænitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem sancti Spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.

Et benedictio Dei omnipotentis: † Patris et Filii et Spiritus sancti descendat super vos et maneat semper. Amen.

TESTO INTEGRALE IN ITALIANO BENEDIZIONE URBI ET ORBI

I Santi apostoli Pietro e Paolo, nella potestà e autorità dei quali noi confidiamo, intercedano per noi presso il Signore. Amen.

Per le preghiere e i meriti della beata sempre Vergine Maria, dei San Michele Arcangelo, di San Giovanni Battista, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, dopo aver perdonato i vostri peccati, Cristo Gesù vi conduca alla vita eterna. Amen.

Il Signore onnipotente e misericordioso vi conceda l’indulgenza, l’assoluzione e la remissione di tutti i vostri peccati, un periodo di vera e fruttuosa penitenza, un cuore sempre ben disposto e l’emendamento della vita, la grazia e la consolazione Spirito Santo e la perseveranza finale nelle opere buone. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.











© RIPRODUZIONE RISERVATA