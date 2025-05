LIBRETTO SANTA MESSA INIZIO PONTIFICATO PAPA LEONE XIV: RITO E MOMENTI CHIAVE

Inizia ufficialmente oggi il pontificato di Papa Leone XIV, con la Santa Messa di insediamento in Piazza San Pietro. La celebrazione eucaristica può essere seguita da fedeli e non fedeli con l’aiuto del libretto liturgico ufficiale, così da avere ben chiari tutti gli aspetti di questo rito, un momento significativo per la Chiesa cattolica, in cui si intrecciano tradizione e rinnovamento.

Il Libretto Santa Messa Inizio Pontificato Papa Leone XIV mostra come la celebrazione segua il rito introdotto nel 2005 da Benedetto XVI, il quale sostituì l’antica cerimonia della cosiddetta “incoronazione” papale con una messa solenne, riflettendo la visione più pastorale e sinodale di questo ministero.

Tra i momenti chiave di questa celebrazione ci sono la preghiera sulla tomba di San Pietro, per sottolineare la continuità apostolica del ministero, e la processione con i simboli pontifici, in quanto pastore universale. Ma ci sono anche le laudes regiae, antiche acclamazioni per invocare la protezione di Cristo e l’intercessione dei santi.

Dall’imposizione del pallio alla consegna dell’anello del Pescatore, fino alla professione di obbedienza da parte di una rappresentanza — tra cardinali, vescovi, religiosi e laici — a testimonianza dell’unità della Chiesa cattolica. Poi ci sono la Liturgia della Parola e l’Eucaristia, con Papa Leone XIV che pronuncerà la sua prima omelia ufficiale, indicando le linee guida del suo pontificato.

LIBRETTO SANTA MESSA INIZIO PONTIFICATO PAPA LEONE XIV: LE LETTURE

Il Libretto Santa Messa Inizio Pontificato Papa Leone XIV mostra come la scelta per la prima lettura della Liturgia della Parola sia ricaduta su un testo tratto dagli Atti degli Apostoli (capitolo 4, versetti 8-12) del Nuovo Testamento, in cui San Pietro pronuncia un discorso davanti ai capi religiosi del popolo ebraico, dopo che lui e Giovanni avevano guarito un uomo paralizzato presso il tempio di Gerusalemme.

Il messaggio centrale è importante: Gesù Cristo è l’unico salvatore dell’umanità e, anche se è stato rifiutato e messo a morte, Dio lo ha risuscitato e lo ha reso il fondamento della fede e della salvezza. Pertanto, chiunque crede in lui può essere guarito e salvato.

La seconda lettura, invece, è tratta dalla Prima Lettera di Pietro (capitolo 5, versetti 1-11), un’esortazione apostolica rivolta alla comunità cristiana, in particolare ad anziani e giovani.

San Pietro offre una guida spirituale per affrontare la responsabilità nella Chiesa, i rapporti tra le generazioni, le prove della vita e la lotta spirituale contro il male, ricordando che Dio è il sostegno e la meta finale. Si tratta, dunque, di una riflessione pastorale che unisce vari aspetti: dall’incoraggiamento all’ammonimento, fino alla consolazione.

Clicca qui per scaricare e visualizzare il Libretto Santa Messa inizio Pontificato Papa Leone XIV in pdf (dal sito ufficiale del Vaticano)