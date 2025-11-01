Libretto Tosca, trama e atti dell'opera di Giacomo Puccini: la gelosia di una donna e la forza di un sentimento capace di sfidare perfino la morte.

Libretto Tosca, la trama: la gelosia della protagonista

Tosca è una delle opere di Puccini più famose, nonchè quella che meglio racconta il suo modo di scrivere. Innamoratissima di un pittore, Tosca è gelosissima di lui, e sviluppa un’ossessione che la tiene ancorata al dubbio dei tradimenti. Per questo motivo continua a chiedere al suo amato se le sue risposte sono vere, e se le è fedele o meno.

Pagelle X Factor 2025, live seconda puntata: Delia regina da 9. Le lacrime di Viscardi toccano tutti (8)

Cavaradossi, il suo uomo, continua a rassicurarla dicendole che è lei la sua amata, che può fidarsi fino in fondo di lui, e che i suoi gesti sono tutti volti a rispettarla, ma lei, gelosa incurabile, continua a sospettare. Tosca è una cantante molto famosa, ma nonostante sia ormai una celebrità non vuole rinunciare alla semplicità della vita di tutti i giorni: la quotidianità, la vita borghese e le piccole cose.

Elodie, incidente durante il concerto nella gabbia/ Fan in allarme: "Si è fatta malissimo"

Libretto Tosca, i tre atti e il finale struggente: cosa succede dopo la morte di Cavaradossi

Dove si svolge la Tosca? Puccini ambienta l’opera a Roma, in una giornata intera e in tre atti, che si suddividono rispettivamente nella chiesa di Sant’Andrea della Valle il primo, Palazzo Farnese il secondo e infine, Castel Sant’Angelo. Nel primo atto Angelotti scappa da Castel Sant’Angelo e insieme alla sorella va a nascondersi nella chiesa di Sant’Andrea. Tosca sospetta che Cavardossi, amico di Angelotti che lo aiuta nella fuga, stia preparando un tradimento bello e buono. Nel secondo atto Cavaradossi viene arrestato e Scarpia lo obbliga a dirgli dove si trova Angelotti.

Layana canta Amandoti dei CCCP a X Factor/ In cerca di riscatto dopo l'assegnazione "infelice" su Mia Martini

Tosca confessa tutto e a quel punto Scarpia decide di uccidere Mario. Quando la protagonista scopre che lui è morto ecco che decide di suicidarsi gettandosi nel vuoto. Ed è così che si conclude una delle opere più struggenti mai scritte, quella di Tosca, che non è mai guarita dalla gelosia e il suo sentimento l’ha portata a morire.