Libretto Via Crucis del Venerdì Santo 2022/ Meditazioni e preghiere per le stazioni

LIBRETTO DELLA VIA CRUCIS 2022: IL TEMA DELLA FAMIGLIA PER CELEBRARE IL VENERDÌ SANTO

Il tema per la Via Crucis 2022 è stato scelto da tempo: la famiglia. Infatti, in occasione dell’anno dedicato alla famiglia, con cui si celebrano i cinque anni dall’esortazione apostolica “Amoris Laetitia“, Papa Francesco ha affidato la preparazione dei testi delle meditazioni e delle preghiere per le stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo 2022, che vanno a comporre il libretto, ad alcune famiglie che sono legate a comunità ed associazioni cattoliche di volontariato ed assistenza. Dunque, in base alle tematiche affrontate, alcune famiglie porteranno la croce tra una stazione e l’altra. Dal libretto della Via Crucis 2022 emerge chiaramente la complessità di tale argomento, sviscerato in diversi aspetti tutti abbracciati con le meditazioni.

C’è inevitabilmente la guerra, ma ci sono anche la crisi acuita dalla pandemia, la mancanza di lavoro con la conseguente angoscia di una vita familiare precaria. Non manca ovviamente il dramma dei migranti. A saldare perfettamente il tema scelto c’è la decisione di far portare la croce a due donne, amiche, una russa e l’altra ucraina. Una presenza silenziosa ma significativa, un urlo profetico nella tredicesima stazione, che è ritenuta una delle più strazianti del percorso, in quanto rappresenta il momento in cui Cristo è deposto dalla Croce e il suo corpo viene riconsegnato alla Madonna.

Un momento profondo della Passione, in cui risuonerà un grido di dolore. “La morte intorno. La vita che sembra perdere di valore. Tutto cambia in pochi secondi. L’esistenza, le giornate, la spensieratezza della neve d’inverno, l’andare a prendere i bambini a scuola, il lavoro, gli abbracci, le amicizie… tutto. Tutto perde improvvisamente valore“, recita infatti la meditazione della XIII stazione. Quindi, risuonerà l’appello: “Dove sei Signore? Dove ti sei nascosto? Vogliamo la nostra vita di prima. Perché tutto questo? Quale colpa abbiamo commesso? Perché ci hai abbandonato? Perché hai abbandonato i nostri popoli? Perché hai spaccato in questo modo le nostre famiglie? Perché non abbiamo più la voglia di sognare e di vivere? Perché le nostre terre sono diventate tenebrose come il Golgota?“.

LO SCHEMA DEL LIBRETTO DELLA VIA CRUCIS 2022

Il libretto della Via Crucis 2022 è composto da meditazioni e preghiere preparate: da I una coppia di giovani sposi, II una famiglia in missione, III una coppia di sposi anziani, IV una famiglia con cinque figli, V una famiglia con un figlio con disabilità, VI una famiglia che gestisce una casa di accoglienza, VII una famiglia che affronta la malattia, VIII una coppia di nonni, IX una famiglia con figli adottivi, X una donna con figli che ha perso il marito, XI una famiglia con un figlio consacrato, XII una famiglia che si confronta con la perdita di un figlio, XIII una famiglia ucraina e una famiglia russa, XIV una famiglia di migranti. Questo, dunque, lo schema, stazione per stazione, del libretto della Via Crucis 2022.

Il libretto della Via Crucis 2022, editato dalla Libreria editrice vaticana e pubblicato dalla sala stampa vaticana, esprime tutto il terrore della guerra: “A volte, davanti al dolore e alla sofferenza di una madre che muore di parto e per di più sotto le bombe, o di una famiglia distrutta dalla guerra o dalla carestia e dai soprusi, viene la tentazione di rispondere con la spada, di fuggire, di abbandonarti, di lasciare tutto pensando che non valga la pena… Ma sarebbe tradire i nostri fratelli più poveri, che sono la tua carne nel mondo e che ci ricordano che Tu sei il Vivente“, è scritto ad esempio nella meditazione della II stazione.

LIBRETTO VIA CRUCIS 2022: LE BATTAGLIE QUOTIDIANE E LA PREGHIERA FINALE

Nelle preghiere e meditazioni del libretto della Via Crucis 2022 non c’è solo la guerra. Ci sono anche le battaglie quotidiane delle famiglie. Quelle dei genitori per crescere i loro figli in condizioni difficili, non solo dal punto di vista economico. Si affronta il tema, infatti, della malattia e della disabilità. Ma ci sono anche le coppie che non riescono ad avere figli. Si affronta anche il tema dell’accoglienza. “Siamo qui dopo viaggi in cui abbiamo visto morire donne e bambini, amici, fratelli e sorelle. Siamo qui, sopravvissuti. Percepiti come un peso. Noi che a casa nostra eravamo importanti, qui siamo numeri, categorie, semplificazioni. Eppure siamo molto di più che immigrati“, un passaggio della meditazione per la XIV stazione presente nel libretto della Via Crucis 2022.

La preghiera finale raccoglie tutte le speranze, sofferenze e aspettative dei fedeli. La speranza che il sole risorsa sui buoni e sui cattivi, la richiesta a tenera accesa la lampada del Vangelo che rischiara gioie e dolori, la voglia di unione, l’importanza della conversione dei “nostri cuori ribelli” per imparare a seguire progetti di pace. “Fa’ che non ci comportiamo da nemici della croce di Cristo, per partecipare alla gloria della sua risurrezione“.

Clicca qui per visualizzare in formato PDF il libretto della Via Crucis 2022 in Vaticano.











