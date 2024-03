Libretto Via Crucis, Venerdì Santo 2024/ Meditazioni scritte da Papa Francesco: “preghiera con Gesù in Croce”

INFO SUL LIBRETTO DELLA VIA CRUCIS 2024: ECCO QUANDO USCIRANNO LE MEDITAZIONI DEL VENERDÌ SANTO

Il libretto della Via Crucis del Venerdì Santo 2024 sarà un unicum nella storia recente della Chiesa Cattolica: le meditazioni sulla Via della Croce che fin dall’inizio del suo Pontificato Papa Francesco ha affidato per la scrittura a svariati gruppi di fedeli, quest’anno vengono redatte di proprio pugno dallo stesso Bergoglio. L’annuncio è arrivato lo scorso 27 marzo, a ridosso del Triduo Pasquale: “In preghiera con Gesù sulla via della Croce”, questo il tema scelto da Papa Francesco per le riflessioni che accompagneranno le 14 stazioni nella Via Crucis al Colosseo di oggi 29 marzo 2024.

Dopo vescovi, famiglie, monaci, studenti, giovani, missionari, migranti, coppie di sposi, profughi di guerra ecco che per l’Anno della Preghiera indetto in preparazione al Giubileo del 2025, Papa Francesco sceglie di scrivere di propria mano il Libretto delle meditazioni Via Crucis 2024: i testi saranno pubblicati tutti nella mattinata di oggi a poche ore dal rito della Passione del Signore in San Pietro (alle ore 17) e ovviamente della stessa Via Crucis in Colosseo (alle ore 21.15). Per quanto riguarda invece la presenza o meno di Papa Francesco sul Palatino, la decisione verrà presa in base alle condizioni di salute del Pontefice: fino ad oggi, il Vaticano conferma in pieno la presenza del Santo Padre sebbene in carrozzina. «Allo stato attuale non ci sono cambiamenti rispetto a quanto già previsto», fa sapere la Sala Stampa Vaticana, anche se la recente bronchite e l’abbassamento delle temperature a Roma potrebbe consigliare maggiori precauzioni per Papa Francesco (come del resto avvenne lo scorso anno in cui non presenziò al Colosseo essendo appena uscito dal ricovero ospedaliero).

PAPA FRANCESCO HA SCRITTO (PER LA PRIMA VOLTA) LE MEDITAZIONI DELLA VIA CRUCIS: LE ANTICIPAZIONI DEL LIBRETTO

Dopo la clamorosa scelta di portare come “cruciferi” due donne, una russa e una ucraina, nell’anno dell’inizio della guerra, il Vaticano comunicherà solo nelle prossime ore chi saranno coloro che condurranno la croce durante le 14 stazioni: la Sala Stampa ha anticipato che «le persone che portano la croce sono collegate alla riflessione nella stazione». Al momento sappiamo solo il tema scelto da Papa Francesco nel Libretto delle meditazioni Via Crucis 2024 – “In preghiera con Gesù sulla via della Croce”: le motivazioni in merito alla novità di un testo scritto da Papa Francesco riguarderebbero proprio la scelta di dedicare il 2024 alla preghiera e meditazione verso il Giubileo.

Vi sarà un minore riferimento all’attualità nelle meditazioni del Libretto Via Crucis 2024, come invece avvenuto negli anni passati, anche se per questa Via Crucis 2024 «i collegamenti sono più ampi, essendo una preghiera il riferimento si allarga… La preghiera non va per categoria di persone ma per la situazione», spiega Vatican News nelle anticipazioni sul Libretto delle meditazioni. Lo scorso anno Papa Francesco scelse come autori dei testi nella Via Crucis le “voci” dai numerosi viaggi apostolici compiuti nei 5 continenti per i primi 10 anni di Pontificato: “Voci di pace in un mondo di guerra”. Dal 2023 al 2024 la scelta si sposta sulla riflessione e la preghiera più “intima” e personale, per prepararsi anche spiritualmente alla Passione e morte el Signore prima della gioia della Resurrezione.











