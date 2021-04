Libri con immagini erotiche all’asilo/ Choc a Fiumicino, Binetti: “Inquietante”

Choc a Fiumicino: libri con immagine erotiche all’asilo. La vicenda è stata portata alla luce da un consigliere comunale della Lega. Come reso noto da Vincenzo D’Intino, nei libri d’arte destinati ai piccoli di 4-5 anni delle scuole materne sono contenute alcune immagini ad alto contenuto erotico, evidentemente non adatte alla tenera età degli alunni.

«Queste immagini sono contenute in alcuni libri distribuiti in una scuola materna di Fiumicino. Sono rimasto senza parole. Il vostro progressismo rasenta la follia. Sono solo bambini di 4-5 anni, possibile che non avete nessuno scrupolo? Chi avrebbe dovuto controllare che questo “crimine” non si commettesse dov’era?», le parole di D’Intino riportate dai colleghi de La Stampa.

FIUMICINO, LIBRI CON IMMAGINI EROTICHE ALL’ASILO: É BUFERA

Il Comune di Fiumicino ha immediatamente diramato una nota sul caso dei libri con immagine erotiche all’asilo ed ha annunciato di aver chiesto il ritiro immediato dei volumi incriminati. «E’ stato un errore grave», l’ammissione delle autorità, che hanno poi evidenziato di non essere a conoscenza dei materiali diffusi all’interno del progetto “Piccoli passi nel mondo”. Il caso ha assunto anche toni politici, con la ferma denuncia da parte di Paola Binetti: «La notizia è oggettivamente inquietante», le parole della senatrice Udc, «resta da vedere a quali altre scuole siano stati inviati questi libri e quali iniziative siano state assunte per offrire ai ragazzi mezzi e strumenti più adatti alla loro età e alle loro curiosità. Sarebbe interessante sapere come intende muoversi il Ministero dell’Istruzione per evitare che arrivino in classe testi decisamente fuori luogo».

