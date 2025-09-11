Il Ministro Valditara conferma il piano contro il caro libri di testo, allo studio una detrazione sull'acquisto di materiali e un fondo per redditi bassi

Caro scuola e libri di testo, il piano per le agevolazioni destinato alle famiglie annunciato dal governo è stato confermato anche dal Ministro Giuseppe Valditara, che in occasione del Question Time alla Camera ha ribadito che è in preparazione una misura da inserire nella prossima legge di Bilancio, che conterrà anche diversi benefici per chi ha figli che frequentano istituti scolastici e si trovano a dover acquistare i volumi che ogni anno aumentano di prezzo. Tra le principali soluzioni, come era stato già ipotizzato, ci sarebbe quella del credito di imposta al 19%, quota recuperabile dall’Irpef in dichiarazione dei redditi, che permetterebbe di ottenere un rimborso annuo sulla spesa sostenuta.

Probabilmente, secondo le prime anticipazioni, la stessa detrazione potrebbe essere estesa anche ad altri tipi di prodotti, tra quelli utilizzati dai ragazzi per lo studio come ad esempio zaini o strumenti di cancelleria. L’esigenza di ridurre il costo totale che i nuclei familiari devono affrontare prima del rientro in classe, era stata già discussa con l’associazione editori, con la quale il Ministro aveva già costituito un tavolo permanente proprio per trovare un accordo, che coinvolgesse anche docenti e conciliasse prezzo e qualità dei testi.

Caro libri di testo, Valditara: “In legge di bilancio credito di imposta al 19% sugli acquisti”

Il Ministro Valditara ha annunciato nuove misure contro il caro libri di testo e maggiori agevolazioni per le famiglie che dovranno acquistare materiali per i figli in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Oltre alla detrazione di imposta, che sembrerebbe ormai quasi confermata al 19% mentre è allo studio l’eventuale soglia massima sulla quale richiederla, potrebbero entrare in vigore anche altre agevolazioni, destinate in particolare ai nuclei meno abbienti.

L’istituzione di un fondo con risorse del ministero, potrebbe permettere poi ulteriori bonus basati proprio sulla soglia del reddito. Inoltre, come emerso dalle risposte al Question Time alla Camera, con la prossima Legge di Bilancio saranno maggiorati gli impegni e le risorse per rafforzare il sistema di Its Academy, sbocco naturale del percorso tecnico professionale per la valorizzazione del diploma con accesso al mondo del lavoro.