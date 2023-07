Licenziamento prima della pensione/ Ecco quando non è legittimo (19 luglio 2023)

Il licenziamento prima della pensione non è sempre legittimo. A chiarirlo è la Corte di Cassazione, prendendo in esempio quanto attuato dalla Legge Fornero, che dà la possibilità al datore di lavoro di poter licenziare coloro che hanno raggiunto l’età pensionabile.

Questa possibilità è stata rinominata “recesso ad nutum“, ed in realtà il limite per permettere al datore di lavoro di licenziare, non sarebbe soggetto soltanto all’età anagrafica pensionabile, ma il discorso sarebbe ben più ampio, includendo degli aspetti giuridici essenziali.

Licenziamento prima della pensione: la Corte chiarisce tutto

Secondo la Corte di Cassazione, il licenziamento prima della pensione è ammesso soltanto quando il pensionato può giuridicamente ottenere immediatamente il trattamento previdenziale. Ecco perché la sola età pensionabile non giustificherebbe il licenziamento del datore di lavoro.

Ecco che si configura l’illegittimità di licenziamento quando il soggetto in età pensionabile, viene licenziato ma non può giuridicamente percepire l’assegno pensionistico. Dunque il datore di lavoro stesso deve assicurarsi che – prima di procedere alla lettera di licenziamento – il lavoratore potrà percepire il trattamento previdenziale senza impedimenti o ritardi di varia natura.

La Corte di Cassazione stabilisce inoltre che, questa decisione va presa per permettere a tutti i cittadini italiani di non esser privati del loro diritto al sostegno economico, anche quando questi potrebbero risultare in età pensionabile.

Licenziamento prima della pensione per giusta causa? Capiamoci meglio

Se è pur vero che il licenziamento prima della pensione non può esser legittimo soltanto perché il soggetto è in età pensionabile, allo stesso tempo il lavoratore dev’essere trattato in modo univoco a quello dei suoi colleghi.

Il fatto che sia in età pensionabile, non preclude la possibilità che possa esser licenziato per giusta causa o per atti non idonei ai danni dell’azienda per cui lavora. Ogni caso va valutato soggettivamente, e sarà la Corte di Cassazione a darne la sentenza finale.











