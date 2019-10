Licia Colò/ “Ambiente e inquinamento? Greta Thunberg ha ragione, io prima di lei…”

Licia Colò è la Greta Thunberg di altri tempi. Non ci voleva di certo il presidente Urbano Cairo a sottolineare questo. La bella conduttrice assomiglia alla combattiva biondina dalle lunghe trecce non solo per via dei loro lineamenti delicati e per i capelli chiari ma soprattutto per quello che continuano a professare con la differenza che Licia Colò lo fa ormai da trent’anni senza aver ricevuto la stessa attenzione della giovane ragazza. Proprio per questo Licia Colò non può che stare dalla sua parte, contro tutto e tutti, per un tema importante che riguarda il nostro pianeta ormai quasi al collasso. La stessa conduttrice alla presentazione del suo nuovo programma in onda da gennaio su La7 ha rivelato in conferenza stampa: “Sicuramente avevo pure le treccine quando ho cominciato ad appassionarmi di questi temi e sono sempre stati il mio argomento preferito anche da quando lavoro in televisione, ormai più di 35”.

LICIA COLO’ COME GRETA THUNBERG

Da gennaio sarà alla conduzione di ‘Eden, un pianeta da salvare’ e al centro ci sarà ancora il tema dell’ambiente e dell’ecologia. Lei stessa torna a parlare della sua vita impegnata in questo in un’intervista al settimanale Oggi cominciando proprio dalla piccola Greta: “Ha sedici anni e ha già smosso le coscienze, mobilitando milioni di ragazzi in tutto il mondo. La difenderò fino alla morte. Alcuni dicono che c’è il rischio che sia strumentalizzata ma la sua forza è nelle sue idee, questo è il punto“. Un piccolo appunto però Licia Colò vuole farlo a Greta Thumberg rea di voler proibire troppo a cominciare dagli hambuger e finendo ai voli aerei e altro, su questo punto Licia Colò non ha dubbi: per salvare l’ambiente non bisogna togliere ma compensare e gli scienziati che parlano di normale evoluzione dice: “C’entrasse anche quello, perché non dovremo eliminare il devastante contributo dell’uomo?”.

“MIO MARITO ALESSANDRO E SUA FIGLIA LIALA…”

Chiusa la questione ambiente, Licia Colò ha modo di dire la sua anche sulla famiglia e su sua figlia che la rendere la mamma più felice del mondo se decidesse di diventare un’attivista. In particolare, la conduttrice ha spiegato: “Mio marito Alessandro e mia figlia Liala ogni tanto alzano gli occhi al cielo ma ci provano anche perché io sono un martello pneumatico”. Rimane il fatto che ci tiene bene a tenere le redini della cosa tant’è che quando la figlia le ha chiesto di andare a manifestare in piazza proprio per l’ambiente lei le ha detto di no: “Quando ti vedrò coinvolta, quando ti informerai, leggerai, allora sì potrai scendere in piazza”. L’unica cosa su cui non ha dubbi è che se un giorno la figlia si interesserà davvero a questo argomento tanto da diventare come Greta e girare il mondo lei non si opporrà, anzi. Le vedremo lavorare fianco a fianco in futuro proprio in relazione all’ambiente?



© RIPRODUZIONE RISERVATA