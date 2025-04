Licia Colò è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. La conduttrice è conosciuta dal grande pubblico per diversi trasmissioni come L’Arca di Noè, Geo&Geo e Niagara fino Alle falde del Kilimangiaro in cui ha avuto modo di condividere con il grande pubblico la sua innata passione per il mondo della natura, ma anche degli animali e della conoscenza. Non solo conduttrice, visto che Licia Colò è anche autrice, scrittrice, intervistatrice, viaggiatrice anche se chiamata a scegliere tra tutte queste identità ha precisato dalle pagine di Io Donna: “bisognerebbe chiederlo al mio pubblico, che mi è rimasto sempre fedele”.

La fama di Licia Colò, infatti, non si è mai spenta visto che il pubblico che l’ha seguita ed amata continua a farlo anche se negli ultimi non si vede più così tanto in televisione. “Se si investe sull’apparenza, l’immagine cambia ogni giorno” – ha precisato la Colò che parlando del suo pubblico ha aggiunto – “la stima resta sempre”.

Licia Colò, il grande successo in tv con “L’Arca di Noè” e “Kilimangiaro”

Il nome di Licia Colò nell’immaginario collettivo del pubblico italiano è associato a programmi di grande successo come “L’Arca di Noè” e “Kilimangiaro” diventati dei veri e propri cult. Proprio la conduttrice parlando del programma L’Arca di Noè dalle pagine di Io Donna ha rivelato: “è stata la prima opportunità di esprimere la mia passione per la natura e per i viaggi. Lavoravo con esperti mondiali”. Poi successivamente è arrivato Alle falde del Kilimangiaro che si è rivelato una grandissimo successo anche se ha confessato: “ecco quello è stato più un programma turistico che ambientale”.

Una cosa è certa: Licia Colò non è mai cambiata restando negli anni sempre fedele a se stessa in tutto quello che fa sensibilizzando anche i genitori e i giovanissimi verso temi ambientali importanti che riguardano tutti noi.