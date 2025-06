Licia Colò è stata una delle intervistate della stagione di Verissimo, uno dei momenti maggiormente ricordati dal pubblico del quinto canale. La conduttrice e giornalista ha infatti raccontato diversi momenti della sua carriera anche piuttosto curiosi, uno di questi riguarda il suo addio alla Rai, ma anche il momento in cui è stata radiata dall’albo dei giornalisti. Una decisione che risale ai primi anni 2000 e che fece scalpore, quando all’epoca la presentatrice era nel suo prime: “Vorrei che fosse chiaro un fatto… Non è che la Rai mi ha mandato via, sono io che mi sono fatta mandare via. È arrivato Vianello e ha voluto cambiare il programma” le parole della presentatrice.

Mauro Icardi umilia Wanda Nara con una foto del conto in banca: "Mi ha truffato"/ La cifra è clamorosa

Licia Colò è stata protagonista anche di una controversa questione, che l’ha vista radiata dall’albo dei giornalisti in seguito al rifiuto della conduttrice di smettere di fare pubblicità, da qui la decisione di allontanarla dall’ordine. Contro tale decisione la Colò ha presentato un ricorso che però è stato rigettato.

Chi è Francesca sorella di Alessandra Amoroso e la nipotina Andrea/ "Per me è un grande dono"

Licia Colò e gli anni in Rai

Una carriera prestigiosa, Licia Colò ha guidato per la tv di stato programmi di grande prestigio come Alle falde del Kilimangiaro, ma anche L’Arca di Noè. Ma non è tutto, visto che da sempre Licia Colò è una navigata ambientalista, anche se ha ammesso in più occasioni di non essere mai diventata vegetariana, nonostante la forte volontà di riuscire nel suo intento:

“Io sono contraria agli allevamenti intensivi, vorrei fossimo tutti vegetariani anche se sono la prima a non esserlo” ha confidato la conduttrice. Tra le altre avventure sul piccolo schermo, abbiamo visto Licia Colò affiancare Bonolis a Bim Bum Bam, oltre a Geo e Geo. Una carriera ricca di soddisfazioni e dedicata in ampia parte all’ambiente.

Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta e la figlia Fortuna/ "L'anno migliore della nostra vita"