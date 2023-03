Licia Colò e marito Alessandro Antonino si separano/ Matrimonio finito dopo 20 anni

Licia Colò e il marito si lasciano dopo vent’anni

Il matrimonio tra Licia Colò e il marito Alessandro Antonino è al capolinea. Il settimanale Nuovo ha annunciato la separazione della coppia dopo 20 anni insieme. «Io e mio marito ci siamo lasciati», il titolo in prima pagina. I due si erano sposati nel 2004, dopo soli tre mesi di conoscenza. L’anno dopo avevano avuto la loro unica figlia, Laila, nome nato dalla fusione dei loro nomi. La conduttrice e divulgatrice dal 1987 al 1994 aveva avuto una relazione col tennista Nicola Pietrangeli, poi fino al 2003 era stata legata al cameraman Mediaset Carlo Brotto.

Quindi, nel 2004 aveva conosciuto Alessandro Antonino, pittore e noto sui social come Mr. Nat (ha anche condotto la rubrica “I viaggi di Alessandro Antonino” su Tv2000) che aveva sposato appunto nel giugno dello stesso anno. A proposito della loro differenza di età, Licia Colò, che ha 60 anni mentre il marito 59, in passato spiegò: «Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio. Mio marito e io siamo completamente diversi nel modo di approcciare la vita. Questo fa in modo che il nostro dialogo sia sempre stimolante e divertente. Quando io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio».

Licia Colò, il marito diceva: “Andiamo d’accordo perché diversi”

Licia Colò torna single dopo vent’anni di matrimonio. Del rapporto con Alessandro Antonino parlò anche nel 2016 in un’intervista ad Avvenire, spiegando che «la coppia non è una passeggiata, è un progetto di vita basato su un sentimento che si evolve e sull’impegno». La conduttrice, che vanta una lunga carriera televisiva iniziata nei primi anni Ottanta dedicata poi alla divulgazione, aveva definito «imperfetta» la loro coppia, precisando che «cerca di affrontare anche con il pubblico le tematiche dell’attualità, dalla capacità di perdonare a, più banalmente, i problemi di chi è schiavo dello smartphone». Il marito Alessandro Antonino aveva aggiunto: «Licia ed io andiamo d’accordo proprio perché diversi, lei nordica e io napoletano, lei una professionista precisa dalla quale posso solo imparare».

