Licia Nunez/ A L’Isola dei Famosi perde il sole e rischia di mollare ma…

Si complica l’avventura di Licia Nunez a L’Isola dei Famosi. La donna è andata giù di morale a Playa Sgamadissima dove oltre a non esserci proprio nulla da fare è scomparso anche il sole. Quest’ultimo infatti è un elemento centrale nell’avventura dei ragazzi anche se non sempre valutato come si dovrebbe. Sappiamo infatti che il sole permette loro di recuperare energie e di rilassarsi magari anche in acqua perché immaginare un’isola con il freddo diventa decisamente più proibitivo di quanto questa avventura sia già adesso. Intanto gli altri concorrenti stanno cercando di tirarle su il morale così come sta cercando di fare la redazione consapevole che l’attrice rischia di mollare ormai stufa di vivere una situazione dove al momento, almeno dall’interno, sta avendo pochi ritorni.

Licia Nunez sempre al centro dell’attenzione

Licia Nunez, approdata al mondo della televisione e dello show a soli diciassette anni, è una delle concorrenti dell‘isola dei famosi. L’attrice, originaria di Barletta, sin da subito si è data da fare per garantirsi la sua permanenza sullo sfondo della bellissima isola honduregna, cercando di dare il suo massimo contributo e dando anche una serie di pareri riguardo i suoi compagni d’avventura, come fatto con Marco Maccarini prima del suo effettivo arrivo sull’isola. Nel corso della sua permanenza, Licia Nunez ha fatto sì che si parlasse di lei in circostanze varie e differenti, andando così ad accrescere il suo background personale e favorendo così un maggiore interesse da parte del pubblico verso le sue vicende personali. L’attrice ha cominciato la sua avventura prima sulla spiaggia principale insieme agli altri concorrenti, per poi arriva prima alla Playa Sgamada, giungendo infine alla Playa Sgamadissima. Questi due passaggi sono stati frutto di una sua evidente insofferenza nel restare sull’isola, al punto che l’attrice ha chiesto espressamente alle persone da casa di eliminarla al televoto, facendo così in modo che lei potesse ritornare finalmente in Italia. Al momento, però, le preghiere dell’attrice non sono state esaudite: il pubblico da casa, allo stato attuale, ha preferito sempre e comunque salvarla, prolungando così la sua dura permanenza sull’isola.

Fame e vita di stenti per Licia Nunez e i naufraghi

La fame, la vita di stenti e le continue sfide hanno reso ancora più difficile per Licia Nunez l’avventura a L’Isola dei Famosi insieme agli altri naufraghi, motivo per il quale presenta continui segni di cedimento. Ad aiutare l’attrice, però, è stata una bellissima lettera scritta dal fratello: questi, essendo profondamente legata a lei, le ha scritto delle righe decisamente toccanti in cui la esorta a non mollare e a continuare la sua avventura. Conclude, poi, dicendo che Licia si trova sull’isola per vincere e non per partecipare. Bisognerà vedere se queste parole saranno sufficienti e se potranno essere seriamente d’aiuto all’attrice. Durante la sua avventura, Licia Nunez ha avuto modo di interfacciarsi in maniera più o meno intima con gli altri concorrenti, facendo così in modo di scoprire anche il suo lato più intimo e riservato. E’ proprio ciò che è accaduto nel corso delle ultime puntate, vale a dire quando la Nunez ha rivelato di aver perso un bambino, episodio che ha segnato il suo carattere profondamente. Sarà interessante vedere se il pubblico da casa accoglierà le sue richieste di tornare a casa o se piuttosto vorranno vedere Licia Nunez trionfare, giungendo così alla finale per poi vincerla.

