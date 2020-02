Licia Nunez/ Adriana Volpe sparla, Barbara Eboli: “Ossessione pura, curatela”

Licia Nunez è di nuovo in nomination e i fan delGrande Fratello Vip 4 non hanno dubbi: l’attrice potrebbe riuscire a battere Pago al televoto con estrema facilità. Si è sottoposta diverse volte al verdetto del pubblico, ma non è questo il punto. I social (e la Casa) infatti sono tutti schierati contro il cantante, che di contro potrebbe avere come vantaggio la possibilità di ritornare a casa dalla fidanzata. A sostenere la Nunez invece c’è Barbara Eboli: la fidanzata ha pubblicato diversi post su Twitter per chiedere di salvare la sua dolce metà. “A me sembra chiarissimo come debba andare questa nomination, no?”, ha detto la Eboli riportando alcune parole di Patrick Pugliese, fra i tanti che preferirebbero vedere Pago ritornare a casa. “E hanno sempre da ridire le due streghe… manco la musica può sentire Licia”, tuona ancora in un altro cinguettio, riportando un video sulla fidanzata. Licia infatti ha rivelato di aver inserito un particolare brano nella sua playlist personale e altre due concorrenti hanno borbottato in merito, lamentandosi del fatto che se la produzione sta mandando in loop quella canzone era solo colpa sua. Le parole più dure però la Eboli le ha riservate ad Adriana Volpe. Una fan infatti le ha segnalato che la conduttrice stava parlando dell’attrice dopo le 23.00 di sera. “Ci sta tutto! Ossessione pura… curatela”, scrive la fidanzata di Licia.

Licia Nunez contro Antonella Elia: “Sono stanca dei tira e molla”

Licia Nunez ha deciso di tendere la mano ad Antonella Elia, subito dopo la scorsa diretta del Grande Fratello Vip 4. “Dopo sei settimane che ti sono sempre stata accanto, sono stanca dei tira e molla”, ha cercato di dire l’attrice, spingendo di nuovo la showgirl ad alzare un muro. “Guardami quando ti parlo, non fare l’infantile. Almeno questo”, ha continuato, “quando una persona dice che sono stanca di questo tira e molla, di questi rapporti idilliaci e veri, poi non ci sono più questi rapporti […] non fa parte del mio carattere. Devi accettare questa cosa, non siamo tutti uguali a te”. Licia infatti è stufa: potrebbe uscire questa sera e avrebbe preferito chiarire tutto con Antonella prima di affrontare il verdetto del pubblico. “Allora queste sei settimane che abbiamo passato insieme non erano niente”, le ha chiesto poi. La showgirl però ha preferito continuare a tacere senza mai guardarla negli occhi, sicura che l’ex amica l’abbia offesa nel profondo. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez e Antonella Elia

