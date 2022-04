Licia Nunez/ Ancora scontri sulla prova leader, Laura “Una lezione per Alessandro”

Licia Nunez e lo scontro con Estefania e Alessandro

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda venerdì, Licia Nunez è stata al centro di uno scontro verbale con Estefania. La naufraga avrebbe chiesto alla modella e ad Alessandro di farle vincere la prova leader perché aveva bisogno di stimoli, visto che è stata l’ultima entrata in gioco. I due naufraghi hanno voluto assecondare la richiesta dell’attrice, ma a pagarne le spese è stata proprio Estefania. Difatti quando la Nunez si è trovata a dover dividere del cibo vinto e alla richiesta di non condividerlo con due naufraghi, Licia ha scelto di tagliare fuori la coppia Estefania-Roger.

A non prenderla affatto bene è stata la modella che si aspettava da parte della compagna Licia Nunez almeno un gesto di gratitudine per aver assecondato il suo volere, ed invece disinteressandosi del favore non ha mangiato gli spaghetti.

Il primo a prendersela con Licia Nunez è stato Blind che l’ha attaccata dicendole che leader si diventa. Anche Nicolas Vaporidis ha abbracciato il pensiero del naufrago. Chi si è pentito di averle dato una mano per la vittoria è stato invece Alessandro il quale ha ammesso che se tornasse indietro non lo rifarebbe. Il giovane ha spiegato di aver voluto solo fare una carineria, ma ha invece scatenato il caos. Quello che viene rimproverato a Licia Nunez è non aver condiviso la razione di cibo con chi l’ha aiutata a diventare leader.

Vladimir Luxuria in studio ha ammonito l’atteggiamento dell’attrice, ma anche bacchettato Estefania e Alessandro, perché dovevano rifiutarsi di accettare la sua richiesta. Intanto sul web qualche follower pensa che Licia Nunez abbia voluto diventare leader per evitare di andare in nomination, come accade sempre per gli ultimi arrivati. Lei, di contro, ha dichiarato che da questa esperienza vorrebbe liberarsi da tante cicatrici che si porta addosso e fortificare il suo carattere. Nella scorsa puntata ha raccontato della sua difficile vita, durante la quale ha dovuto combattere contro la dipendenza dall’alcool, la depressione e la perdita di un figlio. Le sue rivelazioni hanno lasciato tutti sgomenti. Nonostante tutto venerdì non è finita al televoto, questo fatto ha infastidito Guendalina Tavassi che si è chiesta come mai essendo l’ultima arrivata in pochi l’hanno nominata.

Laura Maddaloni, l’attacco a Licia Nunez e le confidenze a Nicolas

Ad inserirsi nell’accesissima discussione che ha visto protagonista indiscussa Licia Nunez, è stata Laura Maddaloni. La prova leader ha continuato ad avere degli strascichi anche dopo la puntata dello scorso venerdì, e non è detto che non se ne riparli anche oggi, in occasione del nuovo appuntamento. Stando a quanto reso noto da Biccy.it, la moglie di Clemente Russo avrebbe osservato tutto con estrema attenzione e successivamente ha avuto una confidenza con Nicolas Vaporidis sul conto dell’attrice.

La Maddaloni ha riferito all’attore cosa Licia Nunez le avrebbe detto: “di notte mi ha proprio detto ‘i ragazzi mi hanno fatto vincere’. Non mi ha detto Estefania, ma ‘loro due mi hanno fatta diventare leader’. Sì l’ha ammesso con me sono sincera”. E sul gesto di Alessandro, sebbene abbia anche lei svelato di aver creduto che avesse fatto una carineria, lo stesso le avrebbe poi confidato che non lo rifarebbe: “Diciamo che è stata una lezione per Alessandro”, ha concluso Laura rispetto al ‘caos’ provocato dalla richiesta di Licia Nunez.

