Licia Nunez/ “Antonella Elia istiga, Barbara mi ha salvata, su Serena e Pago…”

Licia Nunez è stata la protagonista dell’intervista di ieri della trasmissione “Non succederà più”, programma radiofonico in onda su Radio Radio, condotto da Giada Di Miceli. La bella attrice italiana è stata una delle prime donne dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, e durante la chiacchierata di ieri è tornata a parlare dell’esperienza nel reality, e del rapporto, a volto molto complicato, con gli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia. Le prime parole sono dedicate ad Antonella Elia, sua rivale per eccellenza al Gf Vip. A riguardo la Di Miceli ha fatto notare che durante una recente diretta Instagram con Pago, la bionda Soubrette ha definito la Nunez “un cobra che striscia”: “Credo che tra le due persone menzionate – commenta Licia – sia più Antonella la persona che come sempre istiga il proprio interlocutore. è evidente che è l’ennesima dichiarazione d’amore da parte di Antonella nei miei riguardi. Evidentemente le manco. Visto che mi ha definito il cobra che striscia, lo facciamo in musica…”.

LICIA NUNEZ: “SERENA E PAGO DOVEVANO AFFRONTARE LA LORO STORIA LONTANO DAI RIFLETTORI”

Si parla poi della storia d’amore fra Serena Enardu e Pago, che secondo la Nunez, era meglio affrontare lontano dai riflettori: “La sua relazione (si riferisce a Serena ndr) era già una relazione abbastanza travagliata, di conseguenza per recuperare una storia come quella loro era più giusto affrontarla non sotto i riflettori. Perché è normale che ci si espone al giudizio del pubblico. Sicuramente l’entrata di Serena non è stata positiva per lui, probabilmente ha tolto anche della serenità a Pago. Aveva perso gran parte del suo spirito. Era una situazione da affrontare non nella Casa del Grande Fratello”. Licia, tra l’altro, non è mai stata in ottimi rapporti con Pacifico all’interno della casa, e lo ha ribadito anche con queste parole: “Ho trovato fuori luogo alcune sue esternazione. Dubitare sulla mia storia passata e addirittura su quella attuale. Mi chiedo come può una persona esprimersi in tal modo non conoscendo la persona. E più che occuparsi delle mie storie doveva impegnarsi e occuparsi della sua storia con Serena. Non c’è altro da dire”.

“LA MIA FIDANZATA BARBARA MI HA SALVATA”

L’ultimo pensiero va alla fidanzata, Barbara Eboli, che la Nunez definisce la propria salvatrice: “Prime due settimane insieme – dice a riguardo l’attrice – poi sono mancata più di tre mesi e ci sono stati problemi a casa mia. Sono dovuta rientrare, ovviamente Barbara non vedo l’ora di rivederla la prossima settimana. Quando ho incontrato Barbara posso dire che mi ha salvata. Era un momento difficile della mia vita, lei è arrivata nel momento giusto”. Infine la Di Miceli ha scherzato con la Nunez, chiedendole se volesse candidarsi ad Amici Vip dopo aver intonato “Il Cobra non è” riferendosi alla Elia: “Assolutamente sì, lo farei – replica la bionda ex concorrente del Gf Vip – mi piace tra l’altro, molto”.



