Licia Nunez: “Antonella Elia potrebbe vincere il GF Vip”/ “Fernanda e Teresanna…”

Tornare alla realtà, dopo aver vissuto quasi tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2020, per Licia Nunez, è stato come ritrovarsi sul set di un film di fantascienza. Ritrovarsi con persone coperte dalle mascherine, girare per le strade deserte di Roma e rispettare la distanza di sicurezza ha sconvolto Licia Nunes che, lentamente, si sta abituando al nuovo mondo. Tornando alla sua avventura nella Casa, però, ai microfoni di Fanpage, l’attrice pugliese racconta di aver trovato delle persone vere con cui il rapporto continuerà anche senza telecamere. “Ho sempre sostenuto che una cosa del genere potesse accadere, ovviamente non con tutti. Non si può parlare di amicizia con la maiuscola, però certe alchimie vengono a crearsi. Nel mio caso persone come Fernanda Lessa, Teresanna Pugliese, passando per Antonio Zequila, Rita Rusic e Barbara Alberti, Clizia Incorvaia, sono persone con le quali si è sviluppato quel tipo di rapporto di pelle. Se continueranno, significa che avrò investito bene il tempo speso con queste persone”, ha spiegato.

LICIA NUNEZ: “PROBABILMENTE ANTONELLA ELIA VINCERA’ IL GRANDE FRATELLO VIP 2020”

Eliminata ad un passo dalla finale, Licia Nunez non nega che sarebbe rimasta volentieri nella casa del Grande Fratello Vip 2020 anche per l’ultima settimana, sperando di giocarsi la finalissima. “Ho superato 4 nomination, c’ero quasi, un po’ dà fastidio ma nel senso di un pizzico di dispiacere. Sette giorni in più non avrebbero cambiato il mio percorso, ma fatto 30 fare anche 31 non mi sarebbe dispiaciuto“. Questa sera, sarà eletto il vincitore della quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020. Tra i finalisti che si contenderanno la vittoria, l’attrice pugliese ha confessato di fare il tifo per Paolo Ciavarro. Tuttavia, teme che a vincere non sia il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. “Ahimè credo che vincerà Antonella Elia“, ha spiegato la Nunez che, con la Elia ha avuto diversi scontri nel corso delle settimane.





