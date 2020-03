Licia Nunez/ Coronavirus? Siamo privilegiati possiamo abbracciarci e stringerci le mani (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez solleva ancora dei dubbi negli spettatori del Grande Fratello Vip 2020, non ancora del tutto convinti della sua sincerità. Non ha invece alcun dubbio la fidanzata Barbara Eboli, che intervenendo ai microfoni di Non succederà più di Giada Di Miceli a Radio Radio, si è scagliata di nuovo contro Antonella Elia. “Licia ha i suoi momenti introspettivi e i suoi tempi, ma è una persona vera al di là di tutto”, ha sottolineato Barbara, “ci sono due episodi dove io non ho clemenza. Per me lei [Antonella Elia, ndr] non è malata o labile, ha bisogno volutamente di fare del male per appagare se stessa, altrimenti non si spiega. Il gioco è bello finchè dura poco perchè poi entrano in gioco i sentimenti, i valori e l’educazione”. I due episodi a cui si riferisce alla Eboli riguardano innanzitutto la frattura del mignolo del piede di Licia e poi l’aborto. Quest’ultimo tirato in ballo dalla showgirl senza alcuna delicatezza nei confronti dell’attrice, che ha dovuto vivere il dramma sulla propria pelle. Intanto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2020, Licia ha deciso di creare un momento di unione con il resto dei concorrenti. “Credo che oggi sia l’ultimo giorno in cui saremo noi quindici. Domani qualcuno uscirà”, ha detto riferendosi alle nomination di questa sera, “volevo ricordare quanto noi qua siamo privilegiati. Possiamo fare qualcosa che in tutto il mondo non possono fare: abbracciarsi e stringersi le mani. Quindi qualora vi andasse, vi volevo proporre di tenerci per mano intorno al nostro striscione, per ricordarci che tutto andrà bene”. Poi ha proposto di donare il montepremi di 100 mila euro agli ospedali, sempre più in ginocchio a causa dell’emergenza attuale. “Il gioco ormai passa in secondo piano in questa situazione. Fosse per me potremmo anche chudere il 18 marzo, non ci sarebbero problemi”, ha concluso.

LICIA NUNEZ AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Per Licia Nunez è stato importante ricevere il messaggio della fidanzata al Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver scoperto le novità sul Coronavirus, tutti i concorrenti infatti hanno potuto ricevere dei messaggi da parte dei loro cari: è stata Barbara Eboli a prendere la parola per parlare con l’attrice. Nelle ore successive, dopo essersi commossa nel sentire la voce della fidanzata, Licia è ritornata quella di un tempo, sorridente e pronta a fare scherzi a Valeria Marini. Anche se non ha esitato a tirare le orecchie a Teresanna Pugliese, con cui ha legato parecchio, in seguito allo scorso fra la ragazza e Sossio Aruta. “Basta provocazioni, lascia perdere”, le ha detto, “in te ho rivisto un po’ lei [Antonella Elia, ndr], e ti dico basta. Poi va in contrasto con tutto quello che facciamo per il momento che stiamo passando”. L’ex tronista ha ammesso i propri errori, ma Licia è sicura che ci sia solo cascata. Uno scivolone può capitare a chiunque e l’importante è che non si ripeta. “Non devi trasferire un’immagine che non ti appartiene”, ha continuato, “te lo dico perchè ti voglio bene. Proprio perchè sai che il suo obiettivo è quello, tu non dare più contenuti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA