Licia Nunez e Barbara Eboli si sono dette addio/ “L’avrebbe lasciata prima di…”

Licia Nunez è tornata single: è finita la storia con Barbara Eboli

Licia Nunez è tornata single. A lanciare l’indiscrezione il Settimanale Chi che annuncia la fine della storia d’amore tra Licia Nunez e Barbara Eboli. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe detto addio alla compagna dopo anni di tira e molla. Licia Nunez e Barbara Eboli si erano giurate amore eterno nella casa del Grande Fratello Vip quando lei era una concorrente poi però qualcosa si è rotto. Le due hanno dovuto affrontare una crisi una volta terminata quell’esperienza e probabilmente le cose non si sono più rimesse a posto. Barbara Eboli mise in dubbio la sua compagna rivelando di non riconoscerla più. Ora arriva la notizia di una rottura definitiva che però era già nell’aria.

Licia Nunez hot sui social/ Foto, "Dall’Honduras a casa mia è n’attimo!"

Licia Nunez avrebbe lasciato Barbara Eboli prima di partire per l’Honduras. Il motivo del perché si sono lasciate non è stato reso noto così non è mai stata ufficializzata la fine della relazione. La notizia della rottura non è stata infatti né confermata né smentita dai diretti interessati. La coppia era molto affiatata tanto che qualche anno fa erano apparse insieme sulla copertina del Settimanale Chi e in quell’occasione Licia aveva rivelato all’epoca il suo desiderio di maternità con la sua compagna, immaginando anche il nome della loro bimba.

L'isola dei famosi, chi vincerà? / I bookmakers puntano tutto su...

Licia Nunez rivela il motivo dell’abbandono all’Isola dei Famosi

Licia Nunez e Barbara Eboli si erano già dette addio lo scorso anno. Nel 2017, Licia Nunez e Barbara Eboli hanno iniziato una relazione ma avevano preferito mantenere l’assoluto riserbo. Ora però è arrivata la rottura insanabile e la notizia ha scosso i fan dell’attrice che speravano per lei in un epilogo diverso. Licia Nunez ha partecipato all’Isola dei Famosi e in un’intervista a SuperGuida Tv ha dichiarato di aver accettato la proposta per staccare da tutto e da tutti dopo un periodo difficile. Licia ha infatti rivelato di aver sofferto di depressione.

Licia Nunez abbandona l'Isola dei famosi 2022/ "Ho preso altri impegni lavorativi"

L’esperienza all’Isola dei Famosi le è servita per risolvere ciò che era rimasto irrisolto e per fare pace con se stessa. Licia ha però dovuto abbandonare il reality per gli altri impegni presi e nell’intervista ha chiarito il motivo del suo abbandono: “Non mi sono pentita. Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’Isola dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo che sarei arrivata in finale che era prevista per il 23 maggio. Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare.Non c’erano le condizioni sull’Isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA