Licia Nunez e Clemente Russo nuovo scontro all’Isola dei Famosi/ Riuscirà a non essere eliminata?

Licia Nunez ha dimostrato di avere un carattere forte a L’Isola dei Famosi 2022, senza mai abbassare la testa infatti ha espresso i suoi pareri senza peli sulla lingua. Negli ultimi giorni però la convivenza su Playa Sgamada con Clemente Russo sta diventando veramente molto complessa. Tra i due non è scoccata quella scintilla che quantomeno avrebbe potuto permettere di vivere con serenità questa avventura anzi non se le sono mandate a dire attaccandosi a vicenda. Una battuta dell’ex pugile ha inizialmente creato un po’ di fastidio con Licia che però ha specificato di aver ormai capito il suo modo di scherzare altrimenti avrebbe preso senza mezzi termini la via dell’insulto mandandolo “a c***re”. La sensazione che tra di loro si possa raddrizzare la situazione è molto lontana da essere una probabilità, anche se entrambi sperano che questa convivenza forzata possa già terminare da stasera quando ci saranno dei nuovi verdetti. Il pubblico intanto si è letteralmente diviso tra chi sta con Licia e chi con Clemente senza che però si verifichi una maggioranza in grado di fare statistica.

Licia Nunez, cosa è cambiato a L’Isola dei Famosi?

Licia Nunez nella diretta di lunedì 9 maggio de L’Isola dei Famosi ha mostrato che sta sicuramente migliorando il suo rapporto con Estefania stando a stretto contatto su Playa Sgamada. In precedenza infatti il legame tra le due non era dei migliori e c’erano state anche alcune incomprensioni, che avevano fatto sentire Licia esclusa e non accettata dal gruppo (inclusa Estefania). La modella brasilana ha invece trovato in Licia una valida confidente, con cui sfogarsi circa la sua neonata storia d’amore con Roger e su tutti i suoi dubbi e perplessità. Inoltre, le due ragazze hanno fatto gruppo e sostengono che la spiaggia sarà gestita dalle donne, facendo riferimento a un episodio accaduto in settimana, in cui il fuoco stava per spegnersi per una disattenzione di Clemente. Se con Estefania il legame è forte, non si può dire lo stesso per Clemente; infatti, Licia, nonostante si trovi bene anche con il pugile, ha avuto qualche incomprensione con lui a causa di alcune battutine che Clemente le ha lanciato. Tali modi di fare non le fanno vedere sempre di buon occhio tutti i suoi atteggiamenti.

Inoltre, l’attrice pensa che il naufrago abbia un’idea circa la divisione dei compiti errata e per evitare scontri ne ha preso le distanze. Durante la serata di lunedì il team di Playa Sgamada si amplia: Licia, Estefania e Clemente accolgono su Playa Sgamada due naufraghe, ossia l’eliminato al televoto contro Lory Del Santo, ossia Laura Maddaloni, la moglie del pugile e Fabrizia Santarelli, una delle tre Conquistadores, approdate sull’isola pochi giorni fa. Santarelli è stata messa al televoto flash contro Maria Laura ed è risultata perdente, dovendo quindi raggiungere gli altri su Playa Sgamada. Licia, Estefania e Clemente accolgono felici le due nuove arrivate, che forse aiuteranno a creare più equilibri tra i tre naufraghi.

