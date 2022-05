Licia Nunez, è tregua con Estefania Bernal?/ Volano parole grosse ma…

Licia Nunez si lamenta: “Dall’altra parte si respirava aria tossica…”

Scintille all’Isola dei Famosi tra Licia Nunez e Estefania Bernal. Le due naufraghe sono costrette a convivere assieme su Playa Sgamada e dopo un diverbio infuocato Licia e Estefania si prendono del tempo per chiarire. Estefania Bernal aveva accusato Licia di essere una persona falsa e manipolatrice. Tra le due era andato in onda uno scontro di fuoco: “Ma porca miseria, ma senza conoscermi mi dai della falsa… Non so se chiariremo mai, sei testarda, cocciuta e giocatrice. Ero appena arrivata e già mi hai dato della bugiarda, il mio livello di sopportazione non è molto alto”, aveva spiegato Licia Nunez. L’attrice è esplosa dopo che la modella l’aveva stuzzicata. Dopo poche ore però Licia Nunez e Estefania Bernal si sono confrontate.

Licia ha espresso il proprio punto di vista ed Estefania, superando i rancori che nutre per la collega naufraga, ha ammesso di essere d’accordo con lei e di non volerla evitare, dato che in quelle condizioni sarà indispensabile aiutarsi a vicenda. Estefania Bernal fa addirittura notare a Licia stare da sola con lei sull’Isola la fa stare più serena: “Ci voleva staccarsi un po’ dal gioco. Capisci meglio le cose”. Le fa eco Licia: “Riesci ad avere il focus su tutte le situazioni”. Estefania le fa notare che sull’altra Isola si respirava energia negativa: “Al mattino tutti i giorni dall’altra parte si litigava. Di pomeriggio calma piatta invece”. Licia Nunez fa notare: “Così non va bene. L’ambiente è troppo tossico dall’altra parte”.

Tra Licia Nunez e Estefania Bernal volano parole grosse

Licia è da qualche giorno a Playa Sgamada con Lory Del Santo e Ilona Staller. Le tre donne hanno trascorso dei momenti sereni, nonostante alcune tensioni tra la Del Santo e la Staller. Durante la serata di lunedì 2 maggio, Ilary Blasi deve comunicare alle tre chi dovrà definitivamente salutare le sue compagne per tornare in Italia. Invece la naufraga più votata tornerà a Playa Rinovada. Lory è la più votata e può non solo raggiungere la Palapa, ma anche ricongiungersi con il fidanzato Marco. Restano Licia e Ilona ed è proprio quest’ultima a doversene andare. Licia rimane quindi su Playa Sgamada in attesa di un nuovo concorrente con cui convivere. Questa sera è Estefania, eliminata dal pubblico che ha preferito salvare Blind e Carmen, a raggiungere l’attrice su Playa Sgamada, dopo aver dato il bacio di Giuda a Nicolas e aver appreso che l’ex fidanzata di Roger, Beatriz, trascorrerà qualche giorno sull’Isola, avendo modo di chiarire la situazione con il modello.

Le due ragazze su Playa Rinovada non avevano stretto amicizia; infatti, le incomprensioni erano molteplici. Se da un lato Licia non si era sentita accettata dal gruppo, inclusa Estefania e aveva messo in dubbio molte volte la veridicità della storia d’amore tra lei e Roger, dall’altro la modella aveva invece criticato i modi di fare dell’attrice. Chissà che durante questi giorni di convivenza forzata le due ragazze riescano a chiarire le rispettive posizioni e a riappacificarsi.











