Licia Nunez eliminata?/ Attacca Antonella Elia “senza provocazioni non serve a niente” (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez è in nomination e nella puntata del Grande Fratello Vip 4 di questa sera si deciderà se potrà rimanere nella Casa oppure no. Il pubblico è spaccato a metà di fronte all’evento, soprattutto perchè l’attrice dovrà vedersela con la nemica di sempre, Antonella Elia, e con Fernanda Lessa, con cui non è mai riuscita a creare un bel rapporto. Intanto Licia ha stretto ancora di più il legame con Antonio Zequila, che le ha confidato di essere rimasto deluso da alcuni comportamenti di Aristide Malnati. “Vai avanti, fai del bene e scordatelo“, gli ha suggerito, “non sempre il tuo sentire è uguale a quello degli altri, non sempre gli altri sentono le tue parole come le intendi tu, oggi siamo stati cortesi fino all’ultimo ad aspettarli poi ognuno fa quello che vuole“. Antonio però non è riuscito a farsi consolare dalle sue parole e ha persino ipotizzato di interrompere l’amicizia con l’egittologo. “Se veramente qualcosa è contato come tu lo hai vissuto con determinate persone lo vivrai anche fuori“, ha proseguito l’attrice, “se così non sarà vuol dire che quel rapporto era solo gioco”. Licia ha poi ripensato al giorno del suo compleanno, di quanto si sia commossa nel festeggiarlo con il gruppo. “Ma so benissimo che qua siamo tutti bravi a parlare ma pochi a sentire con il cuore”, ha concluso, “ricordati cosa ti dico Antonio: meglio pochi amici, ma giusti”. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez e Antonio Zequila.

Licia Nunez, Grande Fratello Vip 4: nuovo scontro con la Elia

Fra Licia Nunez e Antonella Elia è scoppiato un nuovo scontro sotto al tetto del Grande Fratello Vip 4. La showgirl infatti ha ricevuto un recente attacco da quasi tutto il gruppo di inquilini e in particolar modo da Antonio Zequila e dall’attrice. Il primo infatti si è infastidito nel vedere la Elia sbattere le porte in modo irruente. “Non cadere nelle sue provocazioni”, gli ha suggerito la Nunez, “lei sta giocando e senza provocazioni qui non serve a niente. Non cadere nella sua trappola“. Zequila però non le ha dato ascolto ed ha esteso l’invettiva anche a Sossio Aruta. “Ti capisco, ma tu cerca di non cadere nei loro tranelli“, ha ribadito l’attrice. Va ricordato tra l’altro che subito dopo la scorsa diretta, Licia ha confidato a Paolo Ciavarro e Patrick Pugliese di aver provato pena per Antonella. “Ma quante offese mi sono presa io?“, ha aggiunto, “in ultimo anche questa del confessionale. Ignorante io? Mi sembra di non aver dimenticato il vocabolario della lingua italiana“. Questo però non le ha impedito di ridere di gusto durante il recente scontro fra la showgirl e Fernanda Lessa, che ha accusato di averle rubato i biscotti. “Che vergogna, che vipere che siete, brutte vipere”, ha detto poi alla modella e all’attrice, mentre quest’ultima stava ridendo di gusto nel vederla fuori dai gangheri.



