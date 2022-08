Licia Nunez: “Ero depressa, L’Isola mi ha salvata”/ “Tifavo per Carmen Di Pietro”

Licia Nunez: “Venivo da un periodo difficile, L’Isola mi ha resa più forte”

Licia Nunez ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, esperienza che l’ha profondamente cambiata. L’attrice pugliese, nota per aver recitato in Vivere e Le tre rose di Eva, ha vissuto a pieno la sua vita in Honduras che arrivava proprio in un momento molto difficile per lei.

L’ex naufraga parla della sua partecipazione al reality, ai microfoni di Vero: “Quando mi è stato proposto di partecipare, ho pensato subito fosse il progetto giusto al momento giusto. Venivo da un momento difficile, probabilmente anche di depressione: avevo bisogno di allontanarmi da tutto e da tutti, dalla mia città, Roma. L’Isola mi ha reso più forte, soprattutto mentalmente: ho capito che sono i grado di superare qualsiasi difficoltà nella vita“. Sul vincitore, Nicolas Vaporidis, l’attrice dichiara: “La sua vittoria non mi ha sorpreso anche se fino alla fine ho sperato trionfasse una donna. Facevo il tifo per Carmen Di Pietro“.

Licia Nunez sull’Isola dei Famosi: “Ho vissuto le prime tre settimane da sola”

Licia Nunez, ai microfoni di Vero, rivela qual è stato il momento più difficile sull‘Isola dei Famosi: “A livello fisico non ho avuto grandi difficoltà” poi continua: “Non è stato semplice, invece, quando il gruppo mi è andato contro perchè mi ero schierata dalla parte di Estefania“.

L’attrice pugliese sottolinea: “Anche se aveva infranto una regola, trovavo esagerata la reazione degli altri concorrenti nei suoi confronti. Il mio carattere mi porta a stare spesso dalla parte delle persone indifese e l’accanimento nei confronti di una donna è una cosa che proprio non riesco a tollerare. ” “A parte Ilona, da quel momento in poi ho vissuto le prime tre settimane da sola” ha chiosato l’ex naufraga. Proprio con Ilona Staller sarebbe rimasta in contatto dopo il reality, e anche con Estefania e Antonio Zequila.

