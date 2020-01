Licia Nunez/ Ex fidanzata Imma Battaglia “attratta dal suo volto” (Grande Fratello Vip 4)

Licia Nunez è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini in partenza da mercoledì 8 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. A sorpresa tra i nomi dei concorrenti spunta pure quello della bellissima e bravissima Licia, attrice che il grande pubblico ricorderà sicuramente per il suo ruolo nella serie tv di successo “Le tre rose di Eva”. Classe 1980, Licia ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo facendosi apprezzare e conoscere come modella e poco dopo si è dedicata allo studio della recitazione. Passo dopo passo ha scoperto di essere portata per fare l’attrice dividendosi tra il grande schermo e la tv. Nel 2003 partecipa al film “Alla fine della notte” di Salvatore Piscicelli, ma sono le fiction a regalarle la grande popolarità. A cominciare da “Incantesimo” dove presta il volto a Nicoletta Capirossi, mentre in “Vivere” è Barbara Ponti, anche se la consacrazione arriva con Elena Monforte de “Le tre rose di Eva”

Licia Nunez e Imma Battaglia: “ho amato per anni una donna stupenda”

Licia Nunez in passato ha avuto una relazione con Imma Battaglia, la moglie di Eva Grimaldi. Intervista dal settimanale Vero Tv, l’attrice aveva dichiarato di aver scoperto di amare una donna proprio come è successo al personaggio di Elena Monforte ne “Le tre rose di Eva”. “Ho amato per tanti anni una donna stupenda, con grandi valori e grandi principi. Mi domando cosa possa esserci di male a dichiarare di aver amato una persona dello stesso sesso” ha detto l’attrice che è stata legata per diverso tempo a Imma Battaglia di cui ha parlato per la prima volta durante una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair. In quell’occasione la Nunez aveva raccontato anche come aveva incontrato la donna: “A Parigi, nel marzo 2003. Io allora avevo un ragazzo, che però non mi aveva accompagnata. Prendevo l’aperitivo sugli Champs-Élysées, e aspettavo una telefonata di lui. Vedo davanti a me questa donna che non conosco e che mi guarda. Sono stata subito attratta dal suo volto”. Licia Nunez e Silvio Berlusconi: “siamo sempre stati schierati a destra” Durante l’intervista rilasciata a Vanity Fair, Licia Nunez ha parlato anche della questione “Silvio Berlusconi”. Il suo nome, infatti, è uscito anche nella lunga lista di donne escort che frequentavano la dimore dall’ex Presidente del Consiglio. Una delicatissima questione che ha commentato così: “La mia è sempre stata una famiglia schierata a destra, e mia madre è una grande sostenitrice di Berlusconi. Non mi hanno mai detto niente. Anche perché non c’era proprio niente di cui preoccuparsi. E poi sapeva che il mio cuore appartiene a qualcuno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA